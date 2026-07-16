Фахівці Love Deco рекомендують встановлювати дзеркало так, щоб його центр знаходився приблизно на висоті 145 – 160 сантиметрів від підлоги. Конкретна висота залежить від зросту людей, які найчастіше користуються ванною кімнатою. Такий варіант дозволяє без зусиль бачити обличчя та верхню частину тіла, не нахиляючись і не стаючи навшпиньки.
Якщо дзеркало монтують над умивальником, варто також дотримуватися ще одного правила. Нижній край дзеркала має розташовуватися на 10 – 25 сантиметрів вище стільниці або найвищої точки змішувача. Це не лише забезпечує зручність, а й допомагає зменшити кількість бризок води, що потрапляють на поверхню.
На якій висоті слід встановлювати дзеркало у ванній / Фото Unsplash
Дизайнери також радять враховувати висоту стелі та розміри самого дзеркала. У просторих ванних доречно виглядають великі моделі, тоді як у компактних приміщеннях важливо залишити достатньо вільного простору навколо дзеркала, щоб інтер'єр не виглядав перевантаженим.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Як підібрати розмір дзеркала?
- Не менш важливо правильно підібрати і розмір дзеркала. Дизайнери радять орієнтуватися насамперед на ширину умивальника або тумби. У більшості випадків дзеркало має бути такої ж ширини або трохи вужчим – приблизно на 5 – 15 сантиметрів.
- Якщо воно значно ширше за меблі, інтер'єр може виглядати непропорційним, а якщо занадто вузьке – не забезпечить достатнього огляду та втратить свою декоративну функцію.