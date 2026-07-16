Фахівці Love Deco рекомендують встановлювати дзеркало так, щоб його центр знаходився приблизно на висоті 145 – 160 сантиметрів від підлоги. Конкретна висота залежить від зросту людей, які найчастіше користуються ванною кімнатою. Такий варіант дозволяє без зусиль бачити обличчя та верхню частину тіла, не нахиляючись і не стаючи навшпиньки.

Якщо дзеркало монтують над умивальником, варто також дотримуватися ще одного правила. Нижній край дзеркала має розташовуватися на 10 – 25 сантиметрів вище стільниці або найвищої точки змішувача. Це не лише забезпечує зручність, а й допомагає зменшити кількість бризок води, що потрапляють на поверхню.



На якій висоті слід встановлювати дзеркало у ванній / Фото Unsplash

Дизайнери також радять враховувати висоту стелі та розміри самого дзеркала. У просторих ванних доречно виглядають великі моделі, тоді як у компактних приміщеннях важливо залишити достатньо вільного простору навколо дзеркала, щоб інтер'єр не виглядав перевантаженим.

Як підібрати розмір дзеркала?