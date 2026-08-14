Причиной этого не всегда являются болезни. Одним из возможных факторов может быть недостаток питательных веществ в почве. Садовница с ником @gardenclub.ua в TikTok рассказала о необычном домашнем способе подкормки туй – с помощью обычного желатина.

Почему туи желтеют?

Одной из причин пожелтения хвои может быть дефицит азота. Этот элемент необходим растениям для активного роста зеленой массы. При его недостатке хвоя может терять насыщенный цвет, а растение – постепенно становиться менее густым.

Впрочем, важно учитывать и другие факторы. На состояние туй влияют полив, качество почвы, освещение и общие условия выращивания. Хвойные также могут менять цвет из-за естественного сезонного старения отдельных участков хвои.

Как приготовить подкормку из желатина?

Желатин содержит азот, поэтому его иногда используют в качестве домашней органической подкормки для растений. Для приготовления раствора рекомендуется:

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растворить чайную ложку желатина в стакане теплой воды;

добавить три стакана холодной воды;

полить растение полученной смесью у корней.

Однако такую подкормку не стоит рассматривать как полноценную замену специальным удобрениям. Если туи массово желтеют или теряют густоту, в первую очередь следует выяснить причину проблемы. Для регулярного ухода лучше использовать удобрения, предназначенные именно для хвойных растений, и следовать рекомендациям производителя.

Туи больше не будут желтеть / Фото Unsplash

Помогает ли желатин от тли?

Желатиновый раствор также иногда используют в качестве домашнего средства против тли. При опрыскивании он может оставлять на поверхности растения пленку, которая затрудняет питание вредителей.

Впрочем, это скорее вспомогательный метод, а не гарантированный способ борьбы с вредителями. Если тли много, лучше воспользоваться проверенными биологическими или специальными препаратами. Таким образом, желатин может быть интересным домашним способом дополнительной подкормки, но здоровье туй зависит не от одного "секретного" средства. Важно обеспечить растениям достаточное количество влаги, правильное освещение, подходящую почву и полноценное питание.