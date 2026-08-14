Причиною цього не завжди є хвороби. Одним із можливих факторів може бути нестача поживних речовин у ґрунті. Садівниця з ніком @gardenclub.ua в тіктоці розповіла про незвичний домашній спосіб підживлення туй – за допомогою звичайного желатину.

Чому туї жовтіють?

Однією з причин пожовтіння хвої може бути дефіцит азоту. Цей елемент необхідний рослинам для активного росту зеленої маси. За його нестачі хвоя може втрачати насичений колір, а рослина – поступово ставати менш густою.

Втім, важливо враховувати й інші фактори. На стан туй впливають полив, якість ґрунту, освітлення та загальні умови вирощування. Хвойні також можуть змінювати колір через природне сезонне старіння окремих ділянок хвої.

Як приготувати підживлення з желатину?

Желатин містить азот, тому його іноді використовують як домашнє органічне підживлення для рослин. Для приготування розчину радять:

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розчинити чайну ложку желатину у склянці теплої води;

додати три склянки холодної води;

отриманою сумішшю полити рослину під корінь.

Однак таке підживлення не варто сприймати як повноцінну заміну спеціальним добривам. Якщо туї масово жовтіють або втрачають густоту, насамперед варто з'ясувати причину проблеми. Для регулярного догляду краще використовувати добрива, призначені саме для хвойних рослин, і дотримуватися рекомендацій виробника.

Туї більше не жовтітимуть / Фото Unsplash

Чи допомагає желатин від попелиці?

Желатиновий розчин також іноді використовують як домашній засіб проти попелиці. Під час обприскування він може залишати на поверхні рослини плівку, яка ускладнює живлення шкідників.

Втім, це радше допоміжний метод, а не гарантований спосіб боротьби зі шкідниками. Якщо попелиці багато, краще скористатися перевіреними біологічними або спеціальними препаратами. Тож желатин може бути цікавим домашнім способом додаткового підживлення, але здоров'я туй залежить не від одного "секретного" засобу. Важливо забезпечити рослинам достатньо вологи, правильне освітлення, відповідний ґрунт та повноцінне живлення.