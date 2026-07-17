Как сообщает Mirror, основательница блога At Home On The Prairie Элизабет поделилась простым домашним способом ухода за деревянным полом. Для этого она использует средство на основе оливкового масла, которое помогает не только очистить поверхность, но и восстановить естественный блеск древесины.

Почему оливковое масло полезно для древесины?

Оливковое масло давно используется для ухода за деревянными поверхностями. Оно слегка увлажняет древесину, подчеркивает ее естественную текстуру и делает цвет более насыщенным. Кроме того, после обработки пол приобретает легкий естественный блеск без эффекта жирной пленки.

В жаркое время года из-за сухого воздуха на поверхности пола может накапливаться статическое электричество, притягивающее пыль. Небольшое количество масла помогает уменьшить этот эффект, поэтому пыль оседает медленнее, а пол дольше выглядит чистым. Еще одно преимущество такого способа – способность сделать менее заметными мелкие потертости и царапины, которые появляются при ежедневном использовании.



Почему мыть деревянный пол летом / Фото Unsplash

Как приготовить домашнее средство?

Для приготовления раствора понадобятся:

1 столовая ложка оливкового масла;

4 чайные ложки белого уксуса;

1 чайная ложка кастильского мыла;

400 миллилитров воды;

бутылка с распылителем.

Белый уксус помогает удалить жир, пыль и следы загрязнений, быстро испаряется и практически не оставляет разводов. Кастильское мыло мягко очищает поверхность благодаря компонентам растительного происхождения, не повреждая древесину.

Как правильно использовать средство?

Перед влажной уборкой пол необходимо тщательно пропылесосить или подмести, уделив особое внимание углам и местам под мебелью. Это поможет удалить песок и другие мелкие частицы, которые могут поцарапать покрытие во время мытья. После этого достаточно слегка распылить приготовленный раствор на небольшой участок пола и протереть его хорошо отжатой микрофибровой тряпкой. Не стоит наносить слишком много жидкости, ведь избыток влаги может негативно повлиять на натуральную древесину.

Специалисты советуют не использовать для деревянного пола агрессивные моющие средства с высоким содержанием хлора или аммиака. Они могут повредить защитное покрытие, поэтому древесина быстрее потеряет блеск. Также не рекомендуется оставлять воду на поверхности после уборки. Если после мытья на полу остались влажные участки, их лучше сразу вытереть сухой микрофиброй.