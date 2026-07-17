Як повідомляє Mirror, засновниця блогу At Home On The Prairie Елізабет поділилася простим домашнім способом догляду за дерев'яною підлогою. Для цього вона використовує засіб на основі оливкової олії, який допомагає не лише очистити поверхню, а й відновити природний блиск деревини.

Чому оливкова олія корисна для деревини?

Оливкова олія давно використовується для догляду за дерев'яними поверхнями. Вона злегка зволожує деревину, підкреслює її природну текстуру та робить колір більш насиченим. Крім того, після обробки підлога набуває легкого природного блиску без ефекту жирної плівки.

У спекотну пору року через сухе повітря на поверхні підлоги може накопичуватися статична електрика, яка притягує пил. Невелика кількість олії допомагає зменшити цей ефект, тому пил осідає повільніше, а підлога довше виглядає чистою. Ще одна перевага такого способу – здатність зробити менш помітними дрібні потертості та подряпини, які з'являються під час щоденного користування.



Чим мити дерев'яну підлогу влітку / Фото Unsplash

Як приготувати домашній засіб?

Для приготування розчину знадобляться:

1 столова ложка оливкової олії;

4 чайні ложки білого оцту;

1 чайна ложка кастильського мила;

400 мілілітрів води;

пляшка з розпилювачем.

Білий оцет допомагає видалити жир, пил і сліди забруднень, швидко випаровується та практично не залишає розводів. Кастильське мило м'яко очищає поверхню завдяки компонентам рослинного походження, не пошкоджуючи деревину.

Як правильно використовувати засіб?

Перед вологим прибиранням підлогу необхідно ретельно пропилососити або підмести, приділивши особливу увагу кутам і місцям під меблями. Це допоможе прибрати пісок та інші дрібні частинки, які можуть подряпати покриття під час миття. Після цього достатньо злегка розпилити приготовлений розчин на невелику ділянку підлоги та протерти її добре віджатою мікрофібровою ганчіркою. Не варто наносити занадто багато рідини, адже надлишок вологи може негативно впливати на натуральну деревину.

Фахівці радять не використовувати для дерев'яної підлоги агресивні мийні засоби з високим вмістом хлору або аміаку. Вони можуть пошкодити захисне покриття, через що деревина швидше втратить блиск. Також не рекомендується залишати воду на поверхні після прибирання. Якщо після миття на підлозі залишилися вологі ділянки, їх краще одразу витерти сухою мікрофіброю.