Как отмечает издание Martha Stewart, некоторые растения способны постепенно улучшать его структуру благодаря мощной корневой системе.

Особенно это актуально для тяжелых глинистых или бедных почв. Глубокие и разветвленные корни помогают создавать в земле больше пустот, улучшают проникновение воды и воздуха и могут снижать риск эрозии.

Какие цветы улучшают качество почвы?

Амсония блестящая

Амсония обладает глубокой и разветвленной корневой системой. Она помогает удерживать почву и защищать ее от эрозии, поэтому растение можно использовать даже на склонах. При этом амсония достаточно вынослива и способна расти в сложных условиях. Весной она покрывается сиренево-голубыми цветами, а осенью особенно эффектно смотрится ее листва.



Амсония помогает удерживать почву и защищать ее от эрозии / Фото Unsplash

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Тысячелистник

Если на участке бедная почва, стоит обратить внимание на тысячелистник. Это многолетнее растение неприхотливо, хорошо переносит сложные условия и не требует особо плодородной земли.

Тысячелистник также может стать хорошим вариантом для сада, где нужно постепенно создать более устойчивый растительный покров. А его соцветия остаются декоративными даже после окончания цветения.



Тысячелистник может стать хорошим вариантом для сада / Фото Unsplash

Эхинацея

Эхинацея пурпурная обладает мощной корневой системой, которая образует своеобразную сеть в почве. Именно поэтому она может быть полезна как на плотной глинистой земле, так и на рыхлой песчаной почве. Ее корни помогают удерживать почву, снижают риск эрозии и способствуют лучшему удержанию влаги. Кроме того, эхинацея – эффектное декоративное растение, привлекающее опылителей.



Эхинацея способствует лучшему удержанию влаги / Фото Unsplash

Аморфа

Аморфа сизоватая менее известна садоводам, но также может быть полезна для почвы. Ее корневая система проникает глубоко в землю и участвует в круговороте питательных веществ. Растение растет медленно в первые годы, зато со временем формирует декоративный куст с серебристыми листьями и фиолетовыми цветами.



Аморфа участвует в круговороте питательных веществ / Фото Unsplash

Могут ли растения полностью заменить удобрения?

Важно понимать, что такие растения не являются прямой заменой удобрениям. Их польза проявляется постепенно – через корневую систему, органические остатки и улучшение структуры почвы. Поэтому, если земля на участке истощена, наилучший результат даст комплексный подход:

органическое вещество,

мульчирование,

правильный полив и растения, которые хорошо подходят именно для вашего типа почвы.

А вот если хочется улучшить почву без постоянного внесения удобрений, правильно подобранные растения могут стать неожиданно полезными помощниками.