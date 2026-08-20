Як зазначає видання Martha Stewart, деякі рослини здатні поступово покращувати його структуру завдяки потужній кореневій системі.

Особливо це актуально для важких глинистих або бідних ґрунтів. Глибоке й розгалужене коріння допомагає створювати в землі більше порожнин, покращує проникнення води та повітря й може зменшувати ризик ерозії.

Які квіти покращують якість ґрунту?

Амсонія блискуча

Амсонія має глибоку та розгалужену кореневу систему. Вона допомагає утримувати ґрунт і захищати його від ерозії, тому рослину можна використовувати навіть на схилах. При цьому амсонія досить витривала й здатна рости у складних умовах. Навесні вона вкривається бузково-блакитними квітами, а восени особливо ефектно виглядає її листя.



Амсонія допомагає утримувати ґрунт і захищати його від ерозії / Фото Unsplash

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Деревій

Якщо на ділянці бідний ґрунт, варто звернути увагу на деревій. Ця багаторічна рослина невибаглива, добре переносить складні умови й не потребує особливо родючої землі.

Деревій також може стати хорошим варіантом для саду, де потрібно поступово створити більш стійке рослинне покриття. А його суцвіття залишаються декоративними навіть після завершення цвітіння.



Деревій може стати хорошим варіантом для саду / Фото Unsplash

Ехінацея

Ехінацея пурпурова має потужну кореневу систему, яка формує своєрідну мережу в ґрунті. Саме тому вона може бути корисною як на щільній глинистій землі, так і на пухкому піщаному ґрунті. Її коріння допомагає утримувати ґрунт, зменшує ризик ерозії та сприяє кращому утриманню вологи. Крім того, ехінацея – ефектна декоративна рослина, яка приваблює запилювачів.



Ехінацея сприяє кращому утриманню вологи / Фото Unsplash

Аморфа

Аморфа сизувата менш відома садівникам, але також може бути корисною для ґрунту. Її коренева система проникає глибоко в землю та бере участь у кругообігу поживних речовин. Рослина росте повільно в перші роки, зате згодом формує декоративний кущ зі сріблястим листям і фіолетовими квітами.



Аморфа бере участь у кругообігу поживних речовин / Фото Unsplash

Чи можуть рослини повністю замінити добрива?

Важливо розуміти, що такі рослини не є прямою заміною добривам. Їхня користь проявляється поступово – через кореневу систему, органічні рештки та покращення структури ґрунту. Тому, якщо земля на ділянці виснажена, найкращий результат дасть комплексний підхід:

органічна речовина,

мульчування,

правильний полив і рослини, які добре підходять саме для вашого типу ґрунту.

А от якщо хочеться покращити землю без постійного внесення добрив, правильно підібрані рослини можуть стати несподівано корисними помічниками.