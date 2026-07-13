Об этом сообщила начальница службы технического обслуживания Харьковского филиала "Газмережи" Юлия Марецкая.

Зачем проходить техническое обслуживание?

Специалисты подчеркивают, что регулярная проверка газовых приборов необходима прежде всего для безопасности. Во время технического обслуживания специалисты проверяют оборудование на возможные утечки газа, очищают горелки, смазывают краны, регулируют подачу воздуха и выполняют другие работы, которые помогают обеспечить исправную и безопасную эксплуатацию техники.

Стоимость технического обслуживания зависит от типа жилья и количества газовых приборов. Для квартиры, где установлена только газовая плита, базовый пакет услуг стоит 435 гривен. В него входит:

проверку внутренних газопроводов,

обслуживание плиты,

смазка кранов и настройка работы оборудования.

Владельцам частных домов с газовым котлом, водонагревателем и другим газовым оборудованием придется заплатить значительно больше – ориентировочно от 1500 до 2000 гривен. При этом в "Газмережах" отмечают, что никаких льгот, скидок или акций на эту услугу пока не предусмотрено.

Украинцев обяжут ежегодно проверять газовое оборудование / Фото Unsplash

Как часто нужно проверять оборудование?

Специалисты рекомендуют проходить техническое обслуживание газовых приборов не реже одного раза в год. При этом заказывать проверку можно не только в "Газмережах". Такие работы имеют право выполнять и другие компании, получившие соответствующую лицензию. При проверке достаточно предъявить договор, подтверждающий проведение технического обслуживания.

Важная деталь! Согласно правилам технической эксплуатации систем газоснабжения, оборудование, не прошедшее обязательную проверку, может быть отключено от газоснабжения.

В то же время в "Газмережах" поясняют, что в период действия военного положения к этому вопросу подходят более лояльно. Сначала потребителей предупреждают о необходимости пройти техническое обслуживание, ведь главной целью является предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение безопасности жителей.