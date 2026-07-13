Про це повідомила начальниця служби технічного обслуговування Харківської філії "Газмережі" Юлія Марецька.

Навіщо проходити технічне обслуговування?

Фахівці наголошують, що регулярна перевірка газових приладів необхідна насамперед для безпеки. Під час технічного обслуговування спеціалісти перевіряють обладнання на можливі витоки газу, очищують пальники, змащують крани, регулюють подачу повітря та виконують інші роботи, які допомагають забезпечити справну й безпечну експлуатацію техніки.

Ціна технічного обслуговування залежить від типу житла та кількості газових приладів. Для квартири, де встановлена лише газова плита, базовий пакет послуг коштує 435 гривень. У нього входить:

перевірка внутрішніх газопроводів,

обслуговування плити,

змащування кранів і налаштування роботи обладнання.

Власникам приватних будинків із газовим котлом, водонагрівачем та іншим газовим обладнанням доведеться заплатити значно більше – орієнтовно від 1500 до 2000 гривень. При цьому у "Газмережах" зазначають, що жодних пільг, знижок чи акцій на цю послугу наразі не передбачено.

Українців зобов'яжуть щороку перевіряти газове обладнання / Фото Unsplash

Як часто потрібно перевіряти обладнання?

Спеціалісти рекомендують проходити технічне обслуговування газових приладів щонайменше один раз на рік. Водночас замовляти перевірку можна не лише у "Газмереж". Такі роботи мають право виконувати й інші компанії, які отримали відповідну ліцензію. У разі перевірки достатньо надати договір, що підтверджує проведення технічного обслуговування.

Важлива деталь! Згідно з правилами технічної експлуатації систем газопостачання, обладнання, яке не проходило обов'язкової перевірки, можуть відключити від газопостачання.

Водночас у "Газмережах" пояснюють, що під час дії воєнного стану до цього питання підходять більш лояльно. Спочатку споживачів попереджають про необхідність пройти технічне обслуговування, адже головною метою є запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення безпеки мешканців.