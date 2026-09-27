Как пишет Real Homes, есть особый лайфхак, который поможет сохранить тепло.
Что поможет сохранить тепло?
Одним из простых решений, популярных в викторианскую эпоху, были длинные плотные шторы на наружных дверях. Они создавали дополнительный барьер между жилым помещением и холодным воздухом с улицы. Так способ не требует сложного ремонта или значительных затрат. Штора должна быть достаточно длинной и плотной, чтобы закрывать дверной проем и уменьшать поток холодного воздуха.
Где дом теряет больше всего тепла?
По словам эксперта, в первую очередь стоит проверить места, через которые холодный воздух может попадать в дом. Это, прежде всего:
- входная дверь;
- окна;
- щели возле почтовых ящиков и замочных скважин;
- пол.
Как сохранить тепло в доме / Фото Unsplash
Для уменьшения теплопотерь специалисты советуют:
- установить защиту от сквозняков на наружных дверях,
- уплотнить отверстия,
- использовать плотные шторы на окнах,
- а также повесить длинные шторы на дверях, выходящих на улицу.
Такие меры помогают ограничить проникновение холодного воздуха и уменьшить потери тепла без масштабного ремонта.
Отдельное внимание стоит уделить утеплению конструкций самого дома. По данным экспертов, около 35% тепла может теряться через стены, а еще 25% – через крышу. Поэтому владельцам домов стоит проверить состояние утепления чердака и стеновых пустот. Такие работы могут потребовать более значительных затрат, однако в перспективе способны сократить теплопотери и уменьшить потребность в отоплении.
Таким образом, перед началом отопительного сезона стоит проверить не только радиаторы, но и сам дом. Даже простые меры – уплотнение дверей, защита от сквозняков и использование плотных штор – могут помочь дольше удерживать тепло в помещении.