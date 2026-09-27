Як пише Real Homes, є особливий лайфхак, який допоможе зберегти тепло.

Що допоможе зберегти тепло?

Одним із простих рішень, популярних у вікторіанську епоху, були довгі щільні штори на зовнішніх дверях. Вони створювали додатковий бар'єр між житловим приміщенням і холодним повітрям ззовні. Такий спосіб не потребує складного ремонту чи значних витрат. Штора має бути достатньо довгою та щільною, щоб прикривати дверний отвір і зменшувати рух холодного повітря.

Де будинок втрачає найбільше тепла?

За словами експерта, насамперед варто перевірити місця, через які холодне повітря може потрапляти в будинок. Це передусім:

зовнішні двері;

вікна;

щілини біля поштових скриньок і замкових щілин;

підлога.

Як зберегти тепло в будинку / Фото Unsplash

Для зменшення тепловтрат фахівці радять:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

встановити захист від протягів на зовнішніх дверях,

ущільнити отвори,

використовувати щільні штори на вікнах,

а також повісити довгі штори на дверях, що виходять назовні.

Такі заходи допомагають обмежити проникнення холодного повітря та зменшити втрати тепла без масштабного ремонту.

Окрему увагу варто приділити утепленню конструкцій самого будинку. За наведеними експертом даними, близько 35% тепла може втрачатися через стіни, а ще 25% – через дах. Тому власникам будинків варто перевірити стан утеплення горища та стінових порожнин. Такі роботи можуть потребувати більших витрат, проте в перспективі здатні скоротити тепловтрати та зменшити потребу в опаленні.

Таким чином, перед початком опалювального сезону варто перевірити не лише радіатори, а й сам будинок. Навіть прості заходи – ущільнення дверей, захист від протягів і використання щільних штор – можуть допомогти довше утримувати тепло в приміщенні.