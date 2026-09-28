Поэтому перед началом отопительного сезона стоит обойти квартиру или дом и проверить основные места, через которые может уходить тепло. Подробнее об этом рассказали на сайте "еОпора".

Где чаще всего теряется тепло?

Прежде всего проверьте окна. Проведите рукой вдоль рам в холодный день – если чувствуется движение воздуха, стоит искать причину сквозняка. При необходимости можно:

заменить уплотнители,

загерметизировать щели и стыки,

проверить, насколько плотно закрываются створки.

Регулировку фурнитуры лучше доверить специалисту, особенно если окна уже старые. Дополнительно можно использовать теплосберегающую пленку.

Эксперты советуют проверить окна / Фото Unsplash

Как утеплить входную дверь?

Еще одно слабое место – входная дверь. Если вокруг дверной коробки есть щели или дверь неплотно прилегает, холодный воздух легко проникает внутрь. Помочь могут уплотнители по периметру двери.

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Также нужно проверить стыки между коробкой и стеной и при необходимости загерметизировать их. В частном доме стоит обратить внимание и на двери из неотапливаемых помещений – гаража, подвала или чердака.

Что делать с холодными стенами и углами?

Если зимой углы или стены становятся очень холодными, на них появляется конденсат, влага или плесень, не стоит просто закрывать проблему утеплителем изнутри. Сначала нужно выяснить причину.

Проблема может быть связана с промерзанием конструкций, недостаточной вентиляцией или попаданием влаги. Неправильно выполненная внутренняя теплоизоляция иногда может ухудшить ситуацию и создать условия для накопления влаги внутри конструкции. Поэтому сложные работы лучше проводить после консультации со специалистом.

При утеплении жилья есть важный нюанс: нельзя просто герметично закрыть все щели и забыть о воздухообмене. Если помещение плохо вентилируется, в нем скапливается влага. Это может привести к образованию конденсата на окнах, появлению плесени и неприятного запаха.

Поэтому после герметизации окон и дверей нужно убедиться, что вентиляция работает нормально. Вентиляционные каналы нельзя закрывать мебелью или перекрывать посторонними предметами.

Что проверить в многоквартирном доме?

В квартире проблема не всегда находится именно внутри жилья. В многоэтажном доме стоит обратить внимание на состояние окон и дверей в подъезде, а также на трубы в подвалах, на чердаках и в других неотапливаемых помещениях.

Щели в общих помещениях нужно герметизировать, а трубы – должным образом утеплить. Если проблема касается фасада, крыши или общедомовых сетей, ее лучше решать совместно с управляющей компанией или ТСЖ. Такие простые шаги помогут понять, где именно жилье теряет тепло, прежде чем тратить деньги на масштабное утепление.