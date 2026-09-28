Тому перед опалювальним сезоном варто пройтися по квартирі чи будинку та перевірити основні місця, через які може йти тепло. Більше про це розповіли на сайті "єОпора".

Де найчастіше втрачається тепло?

Насамперед перевірте вікна. Проведіть рукою вздовж рам у холодний день – якщо відчувається рух повітря, варто шукати причину протягу. За потреби можна:

замінити ущільнювачі,

загерметизувати щілини та стики,

перевірити, наскільки щільно зачиняються стулки.

Регулювання фурнітури краще довірити фахівцю, особливо якщо вікна вже старі. Додатково можна використати теплозберігальну плівку.

Експерти радять перевірити вікна / Фото Unsplash

Як утеплити вхідні двері?

Ще одне слабке місце – вхідні двері. Якщо навколо дверної коробки є щілини або двері нещільно прилягають, холодне повітря легко потрапляє всередину. Допомогти можуть ущільнювачі по периметру дверей.

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Також потрібно перевірити стики між коробкою та стіною й за необхідності загерметизувати їх. У приватному будинку варто звернути увагу і на двері з неопалюваних приміщень – гаража, підвалу чи горища.

Що робити з холодними стінами та кутами?

Якщо взимку кути або стіни стають дуже холодними, на них з'являється конденсат, волога чи цвіль, не варто просто закривати проблему утеплювачем зсередини. Спочатку потрібно з'ясувати причину.

Проблема може бути пов'язана з промерзанням конструкцій, недостатньою вентиляцією або потраплянням вологи. Неправильно виконане внутрішнє утеплення іноді може погіршити ситуацію та створити умови для накопичення вологи всередині конструкції. Тому складні роботи краще проводити після консультації з фахівцем.

Під час утеплення житла є важливий нюанс: не можна просто герметично закрити всі щілини та забути про повітрообмін. Якщо приміщення погано вентилюється, у ньому накопичується волога. Це може призводити до конденсату на вікнах, появи цвілі та неприємного запаху.

Тому після герметизації вікон і дверей потрібно переконатися, що вентиляція працює нормально. Вентиляційні канали не можна закривати меблями або перекривати сторонніми предметами.

Що перевірити у багатоквартирному будинку?

У квартирі не завжди проблема знаходиться саме всередині житла. У багатоповерхівці варто звернути увагу на стан вікон і дверей у під'їзді, а також на труби в підвалах, на горищах та в інших неопалюваних приміщеннях.

Щілини у спільних приміщеннях потрібно герметизувати, а труби – належно теплоізолювати. Якщо проблема стосується фасаду, даху або загальнобудинкових мереж, її краще вирішувати спільно з керуючою компанією чи ОСББ. Такі прості кроки допоможуть зрозуміти, де саме житло втрачає тепло, перш ніж витрачати гроші на масштабне утеплення.