На кадрах, опубликованных пользователем инстаграма с ником sem_prodesign, можно увидеть необычный процесс: мастер не устанавливает готовую сантехнику, а постепенно формирует чашу будущей ванны. В результате она становится частью самого интерьера.

Что такое ванна из микроцемента?

Микроцемент – это декоративное покрытие, которое наносят тонким слоем на подготовленное основание. Благодаря этому можно создать поверхность без привычных швов между плитками. Саму ванну при этом могут изготавливать из различных конструкционных материалов, формируя основу нужной формы, а микроцемент используют в качестве финишного декоративного покрытия.

Главная особенность такого решения – возможность изготовить ванну практически любого размера. Например, ее можно:

разместить вдоль стены;

сделать частью подиума;

придать ей необычную округлую форму;

соединить с другими поверхностями ванной комнаты.

Как выглядит необычная ванна: смотрите видео

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Почему этот тренд стал популярным?

Одна из главных причин популярности – стремление к монолитным интерьерам. Дизайнеры все чаще отказываются от большого количества разных материалов в пределах одного помещения. Микроцемент позволяет использовать однотипное покрытие для пола, стен, умывальника и даже ванны.

Благодаря этому комната выглядит как единое пространство. Еще одна причина – индивидуальность. Готовая ванна всегда имеет стандартные размеры, тогда как конструкцию, которую создают непосредственно во время ремонта, можно адаптировать к конкретному помещению.

Однако на этом эксперименты не заканчиваются. В современных дизайнерских проектах из микроцемента или с использованием этого покрытия создают монолитные умывальники. Чаша, полка и поверхность вокруг умывальника выполняются в одном стиле, без заметных переходов.

Именно этот эффект и сделал тренд таким популярным в минималистических и средиземноморских интерьерах.

Почему не все так однозначно?

Несмотря на эффектный вид, таквая ванная – не самый простой вариант для ремонта.

Микроцемент во влажных зонах требует правильно подготовленного основания, гидроизоляции и профессионального защитного покрытия. Ошибки при монтаже могут привести к появлению трещин или проблемам с влагой. Кроме того, монолитную ванну значительно сложнее отремонтировать или заменить, чем обычную готовую модель.

Поэтому за эффектным видео, где ванну как будто просто "лепят" прямо в комнате, стоит сложный технологический процесс.