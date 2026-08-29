На кадрах, які публікував користувач інстаграму з ніком sem_prodesign, можна побачити незвичний процес: майстер не встановлює готову сантехніку, а поступово формує чашу майбутньої ванни. У результаті вона стає частиною самого інтер'єру.
Що таке ванна з мікроцементу?
Мікроцемент – це декоративне покриття, яке наносять тонкими шарами на підготовлену основу. Завдяки цьому можна створити поверхню без звичних швів між плитками. Саму ванну при цьому можуть виготовляти з різних конструкційних матеріалів, формуючи основу потрібної форми, а мікроцемент використовують як фінішне декоративне покриття.
Головна особливість такого рішення – можливість зробити ванну практично будь-якого розміру. Наприклад, її можна:
- розмістити вздовж стіни;
- зробити частиною подіуму;
- створити незвичну округлу форму;
- поєднати з іншими поверхнями ванної кімнати.
Як виглядає незвична ванна: дивіться відео
Чому цей тренд став популярним?
Одна з головних причин популярності – прагнення до монолітних інтер'єрів. Дизайнери дедалі частіше відмовляються від великої кількості різних матеріалів у межах одного приміщення. Мікроцемент дозволяє використовувати схоже покриття для підлоги, стін, умивальника й навіть ванни.
Завдяки цьому кімната виглядає як єдиний простір. Ще одна причина – індивідуальність. Готова ванна завжди має стандартні розміри, тоді як конструкцію, яку створюють безпосередньо під час ремонту, можна адаптувати до конкретного приміщення.
Однак на цьому експерименти не закінчуються. У сучасних дизайнерських проєктах із мікроцементу або з використанням цього покриття створюють монолітні умивальники. Чаша, полиця та поверхня навколо умивальника виконуються в одному стилі, без помітних переходів.
Саме цей ефект і зробив тренд таким популярним у мінімалістичних та середземноморських інтер'єрах.
Чому не все так однозначно?
Попри ефектний вигляд, така ванна – не найпростіший варіант для ремонту.
- Мікроцемент у мокрих зонах потребує правильно підготовленої основи, гідроізоляції та професійного захисного покриття.
- Помилки під час монтажу можуть призвести до появи тріщин або проблем із вологою.
- Крім того, монолітну ванну значно складніше відремонтувати або замінити, ніж звичайну готову модель.
Тому за ефектним відео, де ванну ніби просто "ліплять" прямо в кімнаті, стоїть складний технологічний процес.