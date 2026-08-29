На кадрах, які публікував користувач інстаграму з ніком sem_prodesign, можна побачити незвичний процес: майстер не встановлює готову сантехніку, а поступово формує чашу майбутньої ванни. У результаті вона стає частиною самого інтер'єру.

Що таке ванна з мікроцементу?

Мікроцемент – це декоративне покриття, яке наносять тонкими шарами на підготовлену основу. Завдяки цьому можна створити поверхню без звичних швів між плитками. Саму ванну при цьому можуть виготовляти з різних конструкційних матеріалів, формуючи основу потрібної форми, а мікроцемент використовують як фінішне декоративне покриття.

Головна особливість такого рішення – можливість зробити ванну практично будь-якого розміру. Наприклад, її можна:

розмістити вздовж стіни;

зробити частиною подіуму;

створити незвичну округлу форму;

поєднати з іншими поверхнями ванної кімнати.

Як виглядає незвична ванна: дивіться відео

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Чому цей тренд став популярним?

Одна з головних причин популярності – прагнення до монолітних інтер'єрів. Дизайнери дедалі частіше відмовляються від великої кількості різних матеріалів у межах одного приміщення. Мікроцемент дозволяє використовувати схоже покриття для підлоги, стін, умивальника й навіть ванни.

Завдяки цьому кімната виглядає як єдиний простір. Ще одна причина – індивідуальність. Готова ванна завжди має стандартні розміри, тоді як конструкцію, яку створюють безпосередньо під час ремонту, можна адаптувати до конкретного приміщення.

Однак на цьому експерименти не закінчуються. У сучасних дизайнерських проєктах із мікроцементу або з використанням цього покриття створюють монолітні умивальники. Чаша, полиця та поверхня навколо умивальника виконуються в одному стилі, без помітних переходів.

Саме цей ефект і зробив тренд таким популярним у мінімалістичних та середземноморських інтер'єрах.

Чому не все так однозначно?

Попри ефектний вигляд, така ванна – не найпростіший варіант для ремонту.

Мікроцемент у мокрих зонах потребує правильно підготовленої основи, гідроізоляції та професійного захисного покриття. Помилки під час монтажу можуть призвести до появи тріщин або проблем із вологою. Крім того, монолітну ванну значно складніше відремонтувати або замінити, ніж звичайну готову модель.

Тому за ефектним відео, де ванну ніби просто "ліплять" прямо в кімнаті, стоїть складний технологічний процес.