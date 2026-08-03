В материале Марты Стюарт садовые эксперты объяснили, какие вечнозеленые растения лучше оставить в покое, если они здоровы и не мешают в саду, сообщает 24 Канал. Неудачная обрезка может оставить пробелы, замедлить рост или испортить естественную форму растения.

Можжевельник и туя могут остаться с пробелами после обрезки

Первыми в списке растений, которые не стоит лишний раз трогать секатором, эксперты называют можжевельники. Многие их виды растут медленно, поэтому неудачная обрезка может испортить куст не на один сезон, а на годы. Особенно рискованно срезать ветки только ради более аккуратного вида.

Обрезка можжевельника с целью просто улучшить его внешний вид может оставить проплешины, которые уже никогда не затянутся,

– пояснила мастер-садовница Тамми Сонс.

Эксперт советует воспринимать можжевельник как спокойное и надежное растение, которое хорошо растет в саду без постоянного вмешательства.

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Можжевельник / Getty Images

Это не тот куст, который легко отрастит утраченные части после сильной обрезки, поэтому с ним лучше не торопиться.

Осторожности требует и западная туя, которую часто высаживают в качестве живой изгороди. Она хорошо переносит холод, имеет компактную форму и обычно не нуждается в сильной обрезке.

Туя / Getty Images

Хуже всего – срезать старую коричневую древесину, потому что такие участки уже не восстановятся.

Если позволить этим вечнозеленым растениям расти и не обрезать их, они смогут оставаться такими, какими должны быть: сильными, красиво сформированными и совершенно неприхотливыми в уходе,

– сказала Сонс.

Поэтому с можжевельником и туей лучше работать очень осторожно. Им не нужна постоянная "корректировка" формы, а чрезмерная обрезка может лишь оставить заметные пустые места.

Длиннолистная сосна и юкка не любят излишнего вмешательства

Длиннолистная сосна тоже плохо реагирует на неосторожную обрезку. Если срезать ветки в неподходящее время, дерево может испытать лишний стресс и стать более уязвимым к болезням или вредителям.

Длиннолистная сосна / Getty Images

А слишком сильное вмешательство может привести к тому, что дерево будет выглядеть угнетенным или неровным.

Само растение привлекательно в своей естественной форме, и ему лучше, когда его оставляют в покое,

– пояснила Сонс.

Эксперт не советует придавать таким деревьям идеальную форму только ради декоративности. Если сосна здорова, не перекрывает садовую дорожку и не задевает крышу, ей лучше дать расти естественно.

Пока растение здоровое и не захватывает садовую дорожку или линию крыши, мне нравится, когда такие вечнозеленые растут дико и свободно,

– сказала Сонс.

С юками ситуация иная, но вывод для садоводов аналогичен. Их часто ошибочно относят к кактусам, хотя на самом деле это многолетние вечнозеленые кустарники.

Юкка / Getty Images

Соавтор книги "Wild Harmony" Питер Крус отметил, что большинство юк растет медленно: им требуется 2–3 года, чтобы достичь зрелости, а на цветение может уйти около 5 лет. Если обрезать юкку слишком рано или слишком сильно, растение может потратить время на восстановление вместо нормального роста. Для вида, который и так развивается медленно, такая пауза может значительно отсрочить появление цветов.

Суккуленты, самшит и карликовые хвойные лучше не трогать

Большинство суккулентов остаются зелеными в течение года и сбрасывают листья преимущественно тогда, когда испытывают стресс.

Суккуленты / Getty Images

В регионах с сухим климатом они могут образовывать плотный живой покров, который почти не требует вмешательства.

Когда вы пытаетесь обрезать суккулент, вы просто отрезаете части растения. Это может вызвать лишний стресс и повлиять на его общее состояние,

– пояснил соавтор книги "Wild Harmony" Питер Крус.

Не требует регулярной обрезки и самшит. Этот куст растет медленно, имеет мелкую вечнозеленую листву и от природы сохраняет компактную форму.

Самшит / Getty Images

Особенно это касается растений, которые высадили по отдельности, а не сформировали из них живую изгородь. В список также вошли карликовые хвойные, которые ежегодно прибавляют в росте всего несколько сантиметров.

Карликовые хвойные / Getty Images

Их небольшая высота и естественная форма часто и привлекают садоводов, но сильная обрезка может надолго остановить развитие растения.

Если срезать слишком много, есть риск, что карликовое хвойное растение будет отрастать еще медленнее или не восстановится вовсе,

– предупредила Тамми Сонс.

Когда суккуленты, отдельные кусты самшита и карликовые хвойные здоровы и имеют достаточно места, эксперты советуют сохранить их естественную форму и не браться за секатор только ради более аккуратного вида.