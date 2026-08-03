У матеріалі Martha Stewart садові експерти пояснили, які вічнозелені рослини краще залишити в спокої, якщо вони здорові й не заважають у саду, передає 24 Канал. Невдала обрізка може залишити прогалини, сповільнити ріст або зіпсувати природну форму рослини.

Ялівець і туя можуть залишитися з прогалинами після обрізання

Першими у списку рослин, які не варто зайвий раз чіпати секатором, експерти називають ялівці. Багато їхніх видів ростуть повільно, тож невдала обрізка може зіпсувати кущ не на один сезон, а на роки. Особливо ризиковано зрізати гілки лише заради охайнішого вигляду.

Обрізання ялівцю, щоб просто покращити його вигляд, може залишити лисі місця, які вже ніколи не заповняться,

– пояснила майстер-садівниця Таммі Сонс.

Експертка радить сприймати ялівець як спокійну й надійну рослину, яка добре працює в саду без постійного втручання.

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Ялівець / Getty Images

Це не той кущ, який легко відростить утрачені частини після сильного зрізання, тому з ним краще не поспішати.

Обережності потребує і західна туя, яку часто висаджують як живопліт. Вона добре переносить холод, має компактну форму й зазвичай не потребує сильного обрізання.

Туя / Getty Images

Найгірше – зрізати стару коричневу деревину, бо такі ділянки вже не відновляться.

Якщо дозволити цим вічнозеленим рослинам рости й не обрізати їх, вони зможуть залишатися такими, якими мають бути: сильними, гарно сформованими й зовсім невибагливими в догляді,

– сказала Сонс.

Тому з ялівцем і туєю краще працювати дуже обережно. Їм не потрібне постійне "виправлення" форми, а надмірна обрізка може лише залишити помітні порожні місця.

Довголиста сосна і юка не люблять зайвого втручання

Довголиста сосна теж погано реагує на необережне обрізання. Якщо зрізати гілки в невдалий час, дерево може отримати зайвий стрес і стати вразливішим до хвороб або шкідників.

Довголиста сосна / Getty Images

А надто сильне втручання здатне зробити його пригніченим чи нерівним на вигляд.

Сама рослина приваблива у своїй природній формі, і їй краще, коли її залишають у спокої,

– пояснила Сонс.

Експертка не радить підганяти такі дерева під ідеальну форму лише заради декоративності. Якщо сосна здорова, не перекриває садову доріжку й не зачіпає дах, їй краще дати рости природно.

Поки рослина здорова і не захоплює садову стежку чи лінію даху, мені подобається, коли такі вічнозелені ростуть дико й вільно,

– сказала Сонс.

Із юками ситуація інша, але висновок для садівників схожий. Їх часто помилково зараховують до кактусів, хоча насправді це багаторічні вічнозелені кущі.

Юка / Getty Images

Співавтор книжки Wild Harmony Пітер Крус зазначив, що більшість юк росте повільно: їм потрібно 2 – 3 роки, щоб досягти зрілості, а на цвітіння може піти близько 5 років. Якщо обрізати юку зарано або надто сильно, рослина може втратити час на відновлення замість нормального росту. Для виду, який і так розвивається повільно, така пауза може відчутно відкласти появу квітів.

Сукуленти, самшит і карликові хвойні краще не чіпати

Більшість сукулентів залишаються зеленими протягом року й скидають листя переважно тоді, коли переживають стрес.

Сукуленти / Getty Images

У регіонах із сухим кліматом вони можуть утворювати щільний живий покрив, який майже не потребує втручання.

Коли ви намагаєтеся обрізати сукулент, то просто відрізаєте частини рослини. Це може спричинити зайвий стрес і вплинути на її загальний стан,

– пояснив співавтор книжки Wild Harmony Пітер Крус.

Не потребує регулярного обрізання й самшит. Цей кущ росте повільно, має дрібне вічнозелене листя та від природи зберігає компактну форму.

Самшит / Getty Images

Особливо це стосується рослин, які висадили окремо, а не сформували з них живопліт. До списку також увійшли карликові хвойні, які щороку додають у зрості лише кілька сантиметрів.

Карликові хвойні / Getty Images

Їхня невелика висота й природна форма часто й приваблюють садівників, але сильне обрізання може надовго зупинити розвиток рослини.

Якщо зрізати забагато, є ризик, що карликова хвойна рослина відростатиме ще повільніше або не відновиться взагалі,

– застерегла Таммі Сонс.

Коли сукуленти, окремі кущі самшиту та карликові хвойні здорові й мають достатньо місця, експерти радять залишити їхню природну форму та не братися за секатор лише заради охайнішого вигляду.