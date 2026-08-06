Профессиональные организаторы советуют разобрать такие мелочи сразу после возвращения и оставить только то, что действительно напоминает о поездке или пригодится в будущем. От каких восьми вещей лучше избавиться, чтобы они не превратились в беспорядок, рассказывает The Spruce.

Гостиничные мелочи и бумаги быстро накапливаются дома

При распаковке чемодана в первую очередь стоит пересмотреть миниатюрные шампуни, мыло, шапочки для душа и наборы для шитья из отеля. Взять их с собой легко, однако дома большинство людей возвращается к привычным средствам, а маленькие упаковки годами лежат в шкафчиках и ящиках.

Очень хочется взять эти крошечные бутылочки, однако у многих уже есть любимые средства, поэтому гостиничными мелочами они так и не пользуются,

– пояснила профессиональный организатор Барб Микитс.

Нераспакованные средства можно передать организациям, которые собирают гигиенические наборы. Это будет полезнее, чем хранить их только потому, что они достались бесплатно. Также стоит оценить снаряжение, приобретенное специально для определенного отдыха.

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Например, лыжи и другие вещи, которые нужны раз в несколько лет, занимают немало места между поездками. Избавляться от снаряжения, которым действительно будут пользоваться снова, не нужно, но для редких путешествий аренда может оказаться более практичной, чем покупка.

После отпуска в сумках и карманах часто остаются посадочные талоны, багажные бирки, чеки и билеты. Если они не нужны для отчета о расходах и не имеют особой ценности, от них стоит избавиться сразу после распаковки. На память достаточно оставить один или два бумажных сувенира, которые действительно связаны с важным событием.

Карты, туристические буклеты, путеводители и визитки также быстро теряют актуальность. Заведения закрываются, маршруты и условия посещения достопримечательностей меняются, поэтому большинство таких материалов нет смысла хранить до следующего путешествия.

Цифровой беспорядок и случайные покупки тоже стоит пересмотреть

Лишние вещи после путешествия остаются не только в чемодане, но и в телефоне. Приложения для перевода, навигации или пользования общественным транспортом могли понадобиться во время отпуска, но после возвращения часто лишь занимают память устройства.

Если в ближайшее время новая поездка не планируется, их можно удалить. Отдельно стоит разобраться с фотографиями и видео, пока впечатления от путешествия еще свежи. Среди удачных кадров обычно остаются размытые снимки, неудачные записи и несколько почти одинаковых фотографий.

Просмотрите галерею, когда вернетесь домой, и удалите все размытые фотографии и видео, сделанные во время путешествия,

– посоветовала профессиональный организатор Кортни Каммингс.

Не стоит годами хранить вещи, которые сломались или повредились в пути. После распаковки нужно осмотреть не только сувениры, но и сам чемодан, ведь трещины и дырки иногда становятся заметны только дома. Если предмет не планируется ремонтировать, нет смысла перекладывать его в кучу вещей, которые когда-нибудь предстоит починить.

Еще одна распространенная причина беспорядка – временные замены вещей, забытых дома. Во время путешествия люди нередко покупают недорогие солнцезащитные очки, зонтики или резиновую обувь, но после возвращения ими уже не пользуются, потому что у них есть более качественные аналоги.

Какие вещи из поездки действительно стоит оставить?

Избавляться от всего, что осталось после отпуска, не нужно. Организаторы советуют сохранять вещи, которые помогут восстановить важные детали поездки или пригодятся в следующий раз.

К ним относится электронный маршрут с названиями отелей, любимых заведений и посещенных мест. Его можно дополнить короткими заметками и сохранить в облачном хранилище, чтобы воспользоваться во время повторной поездки или поделиться рекомендациями с близкими.

После зарубежной поездки также стоит оставить переходники для розеток и другие необходимые зарядные аксессуары. Их лучше сложить вместе с дорожными вещами в отдельном месте, чтобы перед следующим отпуском не пришлось покупать все заново.

Приятным напоминанием о поездке могут стать местные сладости, кофе и другие продукты длительного хранения. Их следует хранить в соответствии с указаниями на упаковке и использовать до истечения срока годности.