Професійні організатори радять розібрати такі дрібниці одразу після повернення та залишити лише те, що справді нагадує про поїздку або стане у пригоді знову. Від яких восьми речей краще позбутися, щоб вони не перетворилися на безлад, розповідає The Spruce.

Готельні дрібниці та папери швидко накопичуються вдома

Під час розбирання валізи насамперед варто переглянути мініатюрні шампуні, мило, шапочки для душу та набори для шиття з готелю. Забрати їх із собою легко, однак удома більшість людей повертається до звичних засобів, а маленькі упаковки роками лежать у шафках і шухлядах.

Дуже хочеться забрати ці крихітні пляшечки, однак у багатьох уже є улюблені засоби, тому готельними дрібницями вони так і не користуються,

– пояснила професійна організаторка Барб Мікітс.

Нерозпаковані засоби можна передати організаціям, які збирають гігієнічні набори. Це буде корисніше, ніж зберігати їх лише тому, що вони дісталися безкоштовно. Також варто оцінити спорядження, придбане спеціально для певного відпочинку.

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Наприклад, лижі та інші речі, які потрібні раз на кілька років, займають чимало місця між поїздками. Позбуватися обладнання, яким справді користуватимуться знову, не потрібно, але для рідкісних подорожей оренда може бути практичнішою за купівлю.

Після відпустки в сумках і кишенях часто залишаються посадкові талони, багажні бирки, чеки та квитки. Якщо вони не потрібні для звіту про витрати й не мають особливої цінності, їх варто позбутися їх одразу після розпакування. На згадку достатньо залишити один або два паперові сувеніри, які справді пов'язані з важливою подією.

Карти, туристичні буклети, путівники та візитівки також швидко втрачають актуальність. Заклади закриваються, маршрути й умови відвідування пам'яток змінюються, тому більшість таких матеріалів немає сенсу зберігати до наступної подорожі.

Цифровий безлад і випадкові покупки теж варто переглянути

Зайві речі після подорожі залишаються не лише у валізі, а й у телефоні. Додатки для перекладу, навігації чи користування громадським транспортом могли бути потрібними під час відпустки, але після повернення часто лише займають пам'ять пристрою.

Якщо найближчим часом нова поїздка не планується, їх можна видалити. Окремо варто розібрати фотографії та відео, поки враження від подорожі ще свіжі. Серед вдалих кадрів зазвичай залишаються розмиті знімки, невдалі записи та кілька майже однакових фотографій.

Перегляньте галерею, коли повернетеся додому, і видаліть усі розмиті фотографії та відео, зроблені під час подорожі,

– порадила професійна організаторка Кортні Каммінгс.

Не варто роками зберігати й речі, які зламалися або пошкодилися дорогою. Після розпакування потрібно оглянути не лише сувеніри, а й саму валізу, адже тріщини та дірки інколи стають помітними лише вдома. Якщо предмет не планують ремонтувати, немає сенсу перекладати його до купи речей, які колись мають полагодити.

Ще одна поширена причина безладу – тимчасові заміни речей, забутих удома. Під час подорожі люди нерідко купують недорогі сонцезахисні окуляри, парасолі чи гумове взуття, але після повернення ними вже не користуються, бо мають кращі аналоги.

Які речі з подорожі справді варто залишити?

Позбуватися всього, що залишилося після відпустки, не потрібно. Організатори радять зберігати речі, які допоможуть відновити важливі подробиці поїздки або стануть у пригоді наступного разу.

До них належить електронний маршрут із назвами готелів, улюблених закладів і відвіданих місць. Його можна доповнити короткими нотатками та зберегти у хмарному сховищі, щоб скористатися під час повторної поїздки або поділитися рекомендаціями з близькими.

Після закордонної подорожі також варто залишити перехідники для розеток та інші потрібні зарядні аксесуари. Їх краще скласти разом із дорожніми речами в окремому місці, щоб перед наступною відпусткою не довелося купувати все знову.

Приємним нагадуванням про поїздку можуть стати місцеві солодощі, кава та інші продукти тривалого зберігання. Їх варто зберігати відповідно до вказівок на упаковці та використати до завершення терміну придатності.