Садовод и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Подлесняк советует в этот период провести несколько важных процедур. По ее словам, задача огородника – очистить куст, защитить его от болезней и стимулировать рост новых боковых побегов.

Почему огурцы в августе требуют особого внимания?

В конце лета растения в открытом грунте оказываются в более сложных условиях. Ночи становятся прохладнее, влажность может повышаться, а на ослабленных кустах активнее проявляются болезни и появляются вредители.

Август – это просто критический момент для огурцов в открытом грунте,

– отметила огородница.

Поэтому первое, что стоит сделать, – внимательно осмотреть кусты и удалить все лишнее.

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Какую листву нужно обрезать?

Начать следует с санитарной очистки. С нижней части куста убирают листья, а также все поврежденные листья – даже если пятно кажется совсем маленьким. По словам Надежды Подлесняк, эту процедуру лучше проводить утром.

"За день солнышко заживит все ранки, чтобы они не стали воротами для различных инфекций", – объясняет она.

Удаление нижних и поврежденных листьев также помогает улучшить доступ воздуха и света к растению. Главное – не оставлять на кусте листья с признаками проблем.

Как продлить плодоношение огурцов: смотрите видео

Зачем прищипывать верхушку огурца?

После санитарной очистки огородница советует поработать с верхушкой основного стебля. Прищипывание ограничивает дальнейший рост растения вверх и помогает направить его ресурсы на уже сформировавшиеся плоды и боковые побеги.

Вся сила растения не пойдет на дальнейший рост основного стебля вверх, а пойдет на налив плодов,

– объясняет Надежда Подлесняк.

По ее словам, такая процедура также может стимулировать образование новых боковых побегов.

Можно ли таким образом получить еще один урожай?

При правильном уходе огуречные кусты не обязательно заканчивают плодоношение в начале августа. Санитарная обрезка, прищипывание верхушки и контроль боковых побегов помогают поддержать растение и создать условия для новой волны плодоношения. Поэтому, если огурцы на грядке еще живы и продолжают формировать плоды, спешить с уборкой кустов не стоит. В августе им просто нужен другой уход – с большим вниманием к здоровью растения и правильному формированию.