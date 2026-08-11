Городниця та авторка YouTube-каналу "Дім та присадибна ділянка" Надія Підлісняк радить у цей період провести кілька важливих процедур. За її словами, завдання городника – очистити кущ, захистити його від захворювань і дати поштовх новим бічним пагонам.

Чому огірки у серпні потребують особливої уваги?

Наприкінці літа рослини у відкритому ґрунті опиняються у складніших умовах. Ночі стають прохолоднішими, вологість може зростати, а на ослаблених кущах активніше проявляються хвороби та з'являються шкідники.

Серпень – це просто критичний момент для огірків у відкритому ґрунті,

– зазначила городниця.

Тому перше, що варто зробити, – уважно оглянути кущі та прибрати все зайве.

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Яке листя потрібно обрізати?

Почати варто із санітарного очищення. З нижньої частини куща прибирають листя, а також усі пошкоджені листки – навіть якщо пляма здається зовсім маленькою. За словами Надії Підлісняк, цю процедуру краще проводити вранці.

"За день сонечко загоїть усі ранки, щоби вони не були як ворота для різних інфекцій", – пояснює вона.

Видалення нижнього та пошкодженого листя також допомагає покращити доступ повітря і світла до рослини. Головне – не залишати на кущі листя з ознаками проблем.

Як продовжити плодоношення огірків: дивіться відео

Навіщо прищипувати верхівку огірка?

Після санітарного очищення городниця радить попрацювати з верхівкою основного стебла. Прищипування обмежує подальше витягування рослини вгору та допомагає спрямувати її ресурси на вже сформовані плоди й бічні пагони.

Вся сила рослини не піде для росту основного стебла дальше вгору, а піде вже на налив плодів,

– пояснює Надія Підлісняк.

За її словами, така процедура також може дати поштовх до утворення нових бічних пагонів.

Чи можна таким чином отримати ще один урожай?

За правильного догляду огіркові кущі не обов'язково завершують плодоношення на початку серпня. Санітарне очищення, прищипування верхівки та контроль бічних пагонів допомагають підтримати рослину та створити умови для нової хвилі плодоношення. Тож якщо огірки на грядці ще живі та продовжують формувати плоди, поспішати прибирати кущі не варто. У серпні їм просто потрібен інший догляд – із більшою увагою до здоров'я рослини та правильного формування.