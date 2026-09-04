Об этом рассказала пользовательница инстаграма с ником roslunu_hrustunu.

Почему огурцы скручиваются?

Если огурец вырастает искривленным и напоминает крючок, одной из самых распространенных причин может быть недостаток влаги. Огурцы особенно чувствительны к неравномерному поливу во время формирования плодов. Когда почва то пересыхает, то получает слишком много воды, плоды могут развиваться неравномерно и деформироваться.

По словам блогерши, искривленный огурец – это, прежде всего, сигнал о том, что нужно проверить, получает ли растение достаточно воды. В то же время стоит помнить, что деформацию могут вызывать и другие факторы, в частности проблемы с опылением, перепады температуры или повреждения растения.

Что означает "бочонка" на кончике огурца?

Если плод начинает утолщаться с одного конца, образуя своеобразную бочонку или грушевидную форму, это может свидетельствовать о дефиците калия. Калий играет важную роль в водном балансе растения и формировании плодов.

При его недостатке огурцы могут неравномерно расширяться, а один из концов плода остается недостаточно развитым. В такой ситуации не стоит спешить вносить удобрения "на глаз", а следует также оценить состояние листьев и почвы. Наиболее точно подтвердить дефицит питательных веществ помогает анализ почвы или растений.

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Почему огурец тонкий на кончике?

По наблюдениям огородниц, если огурец скручивается и имеет тонкий кончик, растению может одновременно не хватать воды и азота. Азот необходим огурцам для активного роста. При недостатке этого элемента растение может развиваться медленнее, а плоды – становиться светлее и приобретать неправильную форму. Огурцы также нуждаются в достаточном количестве влаги на протяжении всего периода плодоношения.

Как понять, почему вашим огурцам не хватает того или иного элемента: смотрите видео

Перед внесением очередной порции удобрений стоит проверить:

не пересыхает ли почва;

насколько регулярным является полив;

есть ли признаки дефицита питательных веществ на листьях;

нормально ли происходит опыление;

не испытывают ли растения температурный стресс.

Главный секрет ровных и красивых огурцов – не просто регулярная подкормка, а стабильный уход. Иногда один взгляд на форму плода действительно может подсказать, где искать проблему, но окончательный вывод лучше делать, оценив состояние всего растения.