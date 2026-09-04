Про це розповіла користувачка Instagram із ніком roslunu_hrustunu.

Чому огірки скручуються?

Якщо огірок виростає викривленим і нагадує гачок, однією з найпоширеніших причин може бути нестача вологи. Огірки особливо чутливі до нерівномірного поливу під час формування плодів. Коли ґрунт то пересихає, то отримує надто багато води, плоди можуть розвиватися нерівномірно та деформуватися.

За словами блогерки, скручений огірок – це насамперед сигнал перевірити, чи достатньо води отримує рослина. Водночас варто пам'ятати, що деформацію можуть спричиняти й інші фактори, зокрема проблеми із запиленням, перепади температури або пошкодження рослини.

Що означає "бочечка" на кінчику огірка?

Якщо плід починає потовщуватися з одного кінця, утворюючи своєрідну бочечку або грушоподібну форму, це може свідчити про дефіцит калію. Калій відіграє важливу роль у водному балансі рослини та формуванні плодів.

За його нестачі огірки можуть нерівномірно розширюватися, а один із кінців плоду залишається недостатньо розвиненим. У такій ситуації варто не поспішати вносити добрива «на око», а оцінити також стан листя та ґрунту. Найточніше підтвердити дефіцит поживних речовин допомагає аналіз ґрунту або рослин.

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Чому огірок тонкий на кінчику?

За спостереженнями городниці, якщо огірок скручується та має тонкий кінчик, рослині може одночасно бракувати води й азоту. Азот необхідний огіркам для активного росту. За нестачі цього елемента рослина може розвиватися повільніше, а плоди – ставати світлішими та неправильної форми. Огірки також потребують достатньої кількості вологи протягом усього періоду плодоношення.

Як зрозуміти, чого саме не вистачає вашим огіркам: дивіться відео

Перед внесенням чергової порції добрив варто перевірити:

чи не пересихає ґрунт;

наскільки регулярним є полив;

чи є ознаки дефіциту поживних речовин на листі;

чи нормально відбувається запилення;

чи не переживають рослини температурний стрес.

Головний секрет рівних і красивих огірків – не просто регулярне підживлення, а стабільний догляд. Іноді один погляд на форму плоду справді може підказати, де шукати проблему, але остаточний висновок краще робити, оцінивши стан усієї рослини.