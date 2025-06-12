Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, правильний догляд може істотно прискорити процес цвітіння троянд та зробити його більш рясним. Які поради допоможуть досягти найкращих результатів, розповідаємо далі.

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Використовуйте добрива, спеціально призначені для троянд

Підживлення – базова умова для успішного вирощування троянд. Однак добрива мають бути саме "трояндовими". Вони містять збалансований набір поживних речовин, що підтримують як розвиток кореневої системи, так і інтенсивне цвітіння. Підживлення слід проводити регулярно протягом усього вегетаційного періоду.

Забезпечте повне сонячне освітлення

Троянди потребують не менше шести годин прямого сонячного світла на день. Без цього стебла будуть слабкими, а цвітіння – мізерним або взагалі відсутнім. Достатнє освітлення також допомагає запобігти хворобам, адже листя краще висихає після дощу чи поливу.

Збагачуйте ґрунт органікою

Харчування з добрив – це важливо, але ґрунт має бути родючим з самого початку. Для цього варто додавати в посадкову яму компост або перегній, а потім мульчувати верхній шар ґрунту. Мульча зберігає вологу, стримує ріст бур’янів і збагачує ґрунт, створюючи ідеальне середовище для швидкого росту.

Правильний догляд покращує стан троянд / Фото Freepik

Правильна обрізка – запорука здоров’я та краси

Обрізка стимулює формування нових пагонів, покращує циркуляцію повітря й знижує ризик грибкових хвороб. Видаляйте мертві, слабкі та перехрещені гілки, щоби енергія рослини спрямовувалась на здорові частини.

До слова, важливо знати не тільки, як правильно обрізати троянди, а й коли це найкраще робити.

Поливайте глибоко, але нечасто

Замість частого, поверхневого зволоження, краще рідко, але рясно поливати троянди – щоб волога проникала глибоко. Так корені будуть рости вглиб, що зміцнить рослину та зробить її більш стійкою до посухи. Особливо це важливо в спекотні періоди літа.

Захищайте від шкідників і хвороб

Навіть найкращий догляд не гарантує, що троянди не захворіють. Бажано оглядати рослини на наявність шкідників і застосовувати профілактичні засоби. Уражені гілки потрібно одразу обрізати й викидати у сміття, а не в компост – інакше віруси можуть заразити інші рослини.