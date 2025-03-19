Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, некоторые деревья могут создать естественный экран, если их правильно расположить. Однако важно понимать, что не все растения подходят для этой цели. Некоторые виды могут расти слишком медленно, сбрасывать листья зимой или иметь агрессивную корневую систему. Какие деревья не стоит сажать, если вы хотите обеспечить уединение на своем дворе, рассказываем далее.

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Кипарис

Кипарис имеет изящную колоннообразную форму, что делает его привлекательным вариантом для ландшафтного дизайна. Однако, если вы живете в зоне, подверженной лесным пожарам, это дерево может представлять опасность. Оно легко воспламеняется из-за большого количества сухих листьев в кроне.

Клен

Клены прекрасно смотрятся осенью, когда их листья меняют цвет, но они не подходят для создания постоянного барьера Большинство видов являются листопадными, то есть зимой они сбрасывают листья, оставляя двор открытым для чужих взглядов.

Не все деревья способны создать надежный естественный барьер / Фото Freepik

Казуарина хвощевидная

Это дерево быстро растет и создает густой экран, но имеет существенный недостаток – его агрессивная корневая система может нарушить равновесие вашего ландшафта. Многие эксперты считают это дерево инвазивным, поскольку оно быстро распространяется и вытесняет местные растения.

Зеленые ограждения не хуже заборов гарантируют приватность и одновременно улучшают привлекательность участка, добавляя эстетики ландшафта.

Лавр

Он имеет густые листья, которые могут создать живой забор. Однако это дерево требует много пространства для нормального развития. Его корневая система настолько мощная, что может повредить тротуары и фундаменты зданий.

Бамбук

Бамбук часто используется для создания естественных ширм, поскольку он растет очень быстро и образует густые заросли. Но он может стать настоящей проблемой: его корневище разрастается под землей, проникая на соседние участки и разрушая ландшафт. Если вы все же хотите высадить бамбук, лучше всего использовать контейнеры.