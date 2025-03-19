Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, деякі дерева можуть створити природний екран, якщо їх правильно розташувати. Однак важливо розуміти, що не всі рослини підходять для цієї мети. Деякі види можуть рости надто повільно, скидати листя взимку або мати агресивну кореневу систему. Які дерева не варто садити, якщо ви прагнете забезпечити усамітнення на своєму подвір’ї, розповідаємо далі.

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Кипарис

Кипарис має витончену колоноподібну форму, що робить його привабливим варіантом для ландшафтного дизайну. Проте, якщо ви мешкаєте в зоні, схильній до лісових пожеж, це дерево може становити небезпеку. Воно легко займається через велику кількість сухого листя в кроні.

Клен

Клени чудово виглядають восени, коли їх листя змінює колір, але вони не підходять для створення постійного бар'єра Більшість видів є листопадними, тобто взимку вони скидають листя, залишаючи двір відкритим для чужих поглядів.

Не всі дерева здатні створити надійний природний бар’єр / Фото Freepik

Казуарина хвощеподібна

Це дерево швидко росте і створює густий екран, але має суттєвий недолік – його агресивна коренева система може порушити рівновагу вашого ландшафту. Багато експертів вважають це дерево інвазивним, оскільки воно швидко поширюється та витісняє місцеві рослини.

Зелені огорожі не гірше за паркани гарантують приватність та водночас покращують привабливість ділянки, додаючи естетики ландшафту.

Лавр

Він має густе листя, яке може створити живий паркан. Проте це дерево потребує багато простору для нормального розвитку. Його коренева система настільки потужна, що може пошкодити тротуари та фундаменти будівель.

Бамбук

Бамбук часто використовується для створення природних ширм, оскільки він росте дуже швидко та утворює густі зарості. Але він може стати справжньою проблемою: його кореневище розростається під землею, проникаючи на сусідні ділянки та руйнуючи ландшафт. Якщо ви все ж таки хочете висадити бамбук, найкраще використовувати контейнери.