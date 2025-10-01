Супруги 47-летних Эмми и Дэна с августа 2024 года ремонтируют свой дом в стиле викторианской эпохи. Женщина захотела покрасить потолок в темный оттенок, потому что, по ее словам, в эпоху викторианства не боялись смелых, драматических цветов, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как женщина не послушалась советов и покрасила потолок в темно-синий цвет?

На вирусном видео сначала видно камин на фоне темно-сине-черной стены, а затем показано кремовый потолок. На видео наложен текст: "Мне нравятся стены, но не красьте этот потолок". Таким образом Эмми цитировала советы некоторых пользователей TikTok.

Но во второй половине видео Эмми, вопреки советам, красит потолок тем же темным цветом.

В подписи к видео женщина ответила на критику: "Я получаю так много комментариев о наших окрашенных потолках, и меня удивляет, насколько людей это возмущает. Я призываю всех попробовать это, потому что вы удивитесь, насколько красивым и уютным станет ваше пространство".

Женщина красит потолок в темный цвет: смотрите видео

Когда ее спросили, почему некоторые были против покраски потолка, Эми ответила Newsweek: "Я думаю, им это не нравилось, потому что они считали, что комната станет меньше, темной и грустной, но на самом деле все наоборот. Это делает комнату более визуально целостной".

Эстетический выбор Эми разделил зрителей TikTok: комментарии варьируются от восторга до прямого осуждения.

Одна пользовательница, CharleenNorris, похвалила решение: "Выглядит красиво, а дерево действительно выделяется". Другой пользователь colexo, заявил: "Ты сделала эту комнату в 100 000 раз лучше".

Пользователь Priesteriene назвала новый вид "элегантным и богатым", а @missmaryjennifer добавила: "Я думаю, этот цвет на самом деле делает комнату больше".

Другие были менее восхищены. "Я оставила бы потолок таким, каким он был", – написал пользователь lcortezsb.

Еще один пользователь, appalachiaohioan, предупредил: "Ну, если ты хочешь, чтобы комната была крошечной". Пользователь Moonpriestes просто написал: "Мне это не нравится...".

