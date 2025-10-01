Подружжя 47-річних Еммі та Дена з серпня 2024 року ремонтують свій будинок у стилі вікторіанської епохи. Жінка захотіла пофарбувати стелю у темний відтінок, бо, за її словами, в епоху вікторіанства не боялися сміливих, драматичних кольорів, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як жінка не послухалася порад і пофарбувала стелю у темно-синій колір?

На вірусному відео спочатку видно камін на тлі темно-синьо-чорної стіни, а потім показно кремову стелю. На відео накладено текст: "Мені подобаються стіни, але не фарбуйте цю стелю". У такий спосіб Еммі цитувала поради деяких користувачів TikTok.

Але у другій половині відео Еммі, усупереч порадам, фарбує стелю тим самим темним кольором.

У підписі до відео жінка відповіла на критику: "Я отримую так багато коментарів про наші пофарбовані стелі, і мене дивує, наскільки людей це обурює. Я закликаю всіх спробувати це, бо ви здивуєтеся, наскільки красивим і затишним стане ваш простір".

Жінка фарбує стелю у темний колір: дивіться відео

Коли її запитали, чому деякі були проти фарбування стелі, Емі відповіла Newsweek: "Я думаю, їм це не подобалося, бо вони вважали, що кімната стане меншою, темною і сумною, але насправді все навпаки. Це робить кімнату більш візуально цілісною".

Естетичний вибір Емі поділив глядачів TikTok: коментарі варіюються від захоплення до прямого осуду.

Одна користувачка, CharleenNorris, похвалила рішення: "Виглядає красиво, а дерево справді виділяється". Інший користувач colexo, заявив: "Ти зробила цю кімнату в 100 000 разів кращою".

Користувач Priesteriene назвала новий вигляд "елегантним і багатим", а @missmaryjennifer додала: "Я думаю, цей колір насправді робить кімнату більшою".

Інші були менш захоплені. "Я залишила б стелю такою, якою вона була", – написав користувач lcortezsb.

Ще один користувач, appalachiaohioan, попередив: "Ну, якщо ти хочеш, щоб кімната була крихітною". Користувач Moonpriestes просто написав: "Мені це не подобається…".

