Відео, поширене користувачкою @erin2nicol 2 липня, починається з широкого плану затишної вітальні з еркерним вікном. Коли камера опускається вниз, видно колодязь прямо перед вікном. Конструкція накрита скляною панеллю, а всередині видно рослини, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Пара побудувала будинок мрії біля річки, але після переїзду на них чекала шокуюча несподіванка

Як люди оцінили колодязь посеред вітальні?

Підпис до відео наступний: "Лячно чи круто? Люди мають змішані емоції щодо колодязя у нашій вітальні. А нам він подобається".

З часу публікації відео зібрало 1,8 мільйона переглядів.

Колодязь у вітальні: дивіться відео

Хоча походження колодязя з вірусного відео залишається невідомим, його приголомшливий дизайн став центром дискусій у мережі. Думки розділилися між тими, хто бачить у ньому химерну архітектурну знахідку, та тими, хто вважає його моторошним елементом дому.

Дехто з користувачів зізнався, що їх лякає сама ідея мати колодязь у власному домі. Інші теж висловили занепокоєння.

Користувач littlebthedog зауважив: "Категорично ні! Це красиво, але о ні, я б цього злякався".

Aspiring Goblin додав: "Я тільки уявляю, як обличчя повільно з'являється з води й дивиться вгору".

Для декого ця особливість нагадала сцени з фільмів жахів.

"О боже! Ніколи такого не бачив! Це нагадує мені фільм "Дзвінок", – написав Haven Candles.

Lucy lou додала: "Це круто, але після такого я більше ніколи не зможу дивитися "Дзвінок".

Довідка: Фільм "Дзвінок" (The Ring) – це хорор 2002 року (американський ремейк японського Ringu). Журналістка розслідує таємничу відеокасету, після перегляду якої люди вмирають рівно через 7 днів.

Що ховалося за стелею у спальні подружжя?

Нещодавно вірусним стало також інше відео. У ньому йдеться про те, як подружжя запідозрило, що стеля у спальні якась дивна. Вона була тут нижчою, ніж в інших кімнатах. Виявилося, за нею ховався "сюрприз", який порадував пару.