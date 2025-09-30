Видео, распространено пользовательницей @erin2nicol 2 июля, начинается с широкого плана уютной гостиной с эркерным окном. Когда камера опускается вниз, видно колодец прямо перед окном. Конструкция накрыта стеклянной панелью, а внутри видно растения, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как люди оценили колодец посреди гостиной?

Подпись к видео следующая: "Страшно или круто? Люди имеют смешанные эмоции относительно колодца в нашей гостиной. А нам он нравится".

Со времени публикации видео собрало 1,8 миллиона просмотров.

Колодец в гостиной: смотрите видео

Хотя происхождение колодца с вирусного видео остается неизвестным, его потрясающий дизайн стал центром дискуссий в сети. Мнения разделились между теми, кто видит в нем причудливую архитектурную находку, и теми, кто считает его жутким элементом дома.

Некоторые из пользователей признался, что их пугает сама идея иметь колодец в собственном доме. Другие тоже выразили беспокойство.

Пользователь littlebthedog заметил: "Категорически нет! Это красиво, но о нет, я бы этого испугался".

Aspiring Goblin добавил: "Я только представляю, как лицо медленно появляется из воды и смотрит вверх".

Для некоторых эта особенность напомнила сцены из фильмов ужасов.

"О боже! Никогда такого не видел!" Это напоминает мне фильм "Звонок", – написал Haven Candles.

Lucy lou добавила: "Это круто, но после такого я больше никогда не смогу смотреть "Звонок".

Справка: Фильм "Звонок" (The Ring) – это хоррор 2002 года (американский ремейк японского Ringu). Журналистка расследует таинственную видеокассету, после просмотра которой люди умирают ровно через 7 дней.

