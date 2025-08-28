Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, роликом, собравшим 10,1 миллиона просмотров, поделилась Кейли Мари Грин, которая и занималась очисткой жилья. Как оно изменилось после уборки, рассказываем далее.

Как очистили квартиру, что вся была загрязнена дымом?

На видео видно, как пятна дыма оттирают с кондиционера, а также с дверей и пола. Последние 10 лет в доме жил человек, что регулярно курил, и это привело к значительному загрязнению жилья.

Нам понадобилось восемь дней, чтобы избавиться от пятен и запахов,

– говорит Кейли Мари Грин.

В своем видео она показала, как в результате уборки с мебели сходят слои грязи, возвращая вещам первоначальный вид.

Как дым загрязнил квартиру: смотрите видео

Зрителей, увидевших ролик об уборке в квартире, шокировала сцена, зафиксированная в вирусном видео.

"Разве это не действительно опасно?", "К сожалению, по моему мнению, никакая уборка не сделает это место пригодным для жизни", "Это мерзко. Я никогда не курила, никогда не буду курить... Я дружила с людьми, чьи родители курили, и я буквально не могла быть рядом с ними, не получив приступа астмы", "Нет способа скрыть запах сигарет. Представьте себе эти легкие!", – писали люди.

Как избежать такой ситуации в доме?

Чтобы жилье постепенно не превратилось в настоящее скопление грязи и мусора, важно регулярно убирать дома.

Для этого следует попробовать внедрить некоторые привычки, которые помогут облегчить ежедневное поддержание чистоты, не создавая стресса от необходимости постоянно устраивать генеральную уборку, а также отказаться от некоторых привычных подходов к уборке, что делают дом еще более грязным.