Категорія держслужбовців, які можуть виїжджати за кордон, стала ширшою: які зміни вніс Уряд

У Правила перетинання державного кордону громадянами України 10 лютого внесли зміни. Згідно з ними категорія держслужбовців, які можуть виїхати за кордон під час воєнного стану, стала ширшою.

Згідно з постановою Кабміну ці зміни стосуватимуться і чоловіків, і жінок. Однак чоловікам-держслужбовцям знадобиться ширший перелік документів.

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Мета виїзду за кордон – діти

Постановою передбачили, що метою виїзду за кордон може бути відвідування неповнолітньої дитини або її супровід. При цьому такий пропуск надається не лише біологічним батькам, а й:

опікунам,

піклувальникам,

прийомним батькам,

одним з прийомних батьків або з батьків-вихователів.

Варто зазначити, що чоловіки-держслужбовці можуть відвідати дитину за межами України, якщо вони є: одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем. Він повинен самостійно виховувати та утримувати дитину без участі матері, а також не перебувати у шлюбі.

Що необхідно для перетину кордону

Щоб виїхати за кордон таким держслужбовцям потрібно буде надати не лише закордонний паспорт та свідоцтво про народження дитини. Також необхідні документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Окрім того, чоловікам додатково потрібно буде надати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

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