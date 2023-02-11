Згідно з постановою Кабміну ці зміни стосуватимуться і чоловіків, і жінок. Однак чоловікам-держслужбовцям знадобиться ширший перелік документів.
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Мета виїзду за кордон – діти
Постановою передбачили, що метою виїзду за кордон може бути відвідування неповнолітньої дитини або її супровід. При цьому такий пропуск надається не лише біологічним батькам, а й:
- опікунам,
- піклувальникам,
- прийомним батькам,
- одним з прийомних батьків або з батьків-вихователів.
Варто зазначити, що чоловіки-держслужбовці можуть відвідати дитину за межами України, якщо вони є: одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем. Він повинен самостійно виховувати та утримувати дитину без участі матері, а також не перебувати у шлюбі.
Що необхідно для перетину кордону
Щоб виїхати за кордон таким держслужбовцям потрібно буде надати не лише закордонний паспорт та свідоцтво про народження дитини. Також необхідні документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.
Окрім того, чоловікам додатково потрібно буде надати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.
Заборона держслужбовцям виїжджати за кордон
- Зазначимо, що раніше, 23 січня, Володимир Зеленський заборонив усім чиновникам, суддям і нардепам виїжджати за кордон у приватних справах. Натомість чиновники могли перетинати кордон України лише у випадках, які стосуються державних інтересів та службових відряджень. До цього посадовці могли їздити за кордон навіть у відпустку.
- Ця заборона стосується навіть осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду. Однак є й низка винятків.
- На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, така заборона на виїзд чиновників є цілком логічною, адже суспільство повинно перебувати в рівних умовах. Він підкреслив, що або всі громадяни матимуть обмеження, або виникнуть хаос, анархія, претензії та недовіра до держави.