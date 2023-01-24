Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. На його думку, голова ВРУ Руслан Стефанчук має професійно підійти до цього питання та владнати його.

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"Ці питання будуть врегульовуватися в рамках компетенції Верховної Ради. Апарат ВРУ запропонує цим депутатам певні відрядження, які їм треба буде отримувати, щоб відвідувати дітей", – пояснив Подоляк.

Рівні умови для всіх

На думку посадовця, заборона на виїзд чиновників є цілком логічною, адже велика частина нашого суспільства відправляється у східному напрямку, прощається зі своїми дітьми і їде розуміючи, що може не повернутися. У той час інша невелика частина громадян їздить відпочивати в інші країни і не соромиться хизуватися цим у соцмережах.

Це ж деморалізує. І президент прийняв абсолютно конкретне рішення: давайте перебувати в рівних умовах,

– вважає Подоляк.

За словами радника глави ОП, важливо, щоб певні чиновники їздили у відрядження, бо Україна веде переговори по різних позиціях: фінанси, економіка, гуманітарна допомога, військова зброя. Але такі поїздки – не привід для хизування.

"Ми всі в рівних умовах, це ж суспільство. Ми або за одним столом сьогодні сидимо, або одним все, а іншим нічого. Так не правильно", – пояснив Подоляк.

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Може виникнути недовіра до держави

Чиновник вважає, що прості люди, які платять величезну ціну, мають зрозуміти, що з ними поряд перебувають очільники цієї держави й вони так само мають суттєві обмеження. Тільки так буде працювати консолідоване суспільство, яке нам потрібне.

Це питання виживання української державності як такої, а не просто якихось конкретних інституцій,

– зауважив Михайло Подоляк.

На його думку, або всі громадяни матимуть обмеження, або виникнуть хаос, анархія, претензії та недовіра до держави.

"А недовіра зламає нас внутрішньо. Тобто, ми можемо ефективно протистояти зовнішньому ворогу, але внутрішньо ми зламаємося. Ви хочете зламатися?", – підсумував Подоляк.

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