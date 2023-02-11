Согласно постановлению Кабмина, эти изменения будут касаться и мужчин, и женщин. Однако мужчинам-госслужащим понадобится более широкий перечень документов.

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Цель выезда за границу – дети

Постановлением предусмотрено, что целью выезда за границу может быть посещение несовершеннолетнего ребенка или его сопровождение. При этом такой пропуск предоставляется не только биологическим родителям, но и:

опекунам,

попечителям,

приемным родителям,

одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Стоит отметить, что мужчины-госслужащие могут посетить ребенка за пределами Украины, если они являются: одиноким родителем, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем. Он должен самостоятельно воспитывать и содержать ребенка без участия матери, а также не состоять в браке.

Что необходимо для пересечения границы

Чтобы вы ехать за границу, таким госслужащим нужно будет предоставить не только загранпаспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также необходимы документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Кроме того, мужчинам дополнительно нужно будет предоставить документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

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