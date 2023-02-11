Согласно постановлению Кабмина, эти изменения будут касаться и мужчин, и женщин. Однако мужчинам-госслужащим понадобится более широкий перечень документов.
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Цель выезда за границу – дети
Постановлением предусмотрено, что целью выезда за границу может быть посещение несовершеннолетнего ребенка или его сопровождение. При этом такой пропуск предоставляется не только биологическим родителям, но и:
- опекунам,
- попечителям,
- приемным родителям,
- одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.
Стоит отметить, что мужчины-госслужащие могут посетить ребенка за пределами Украины, если они являются: одиноким родителем, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем. Он должен самостоятельно воспитывать и содержать ребенка без участия матери, а также не состоять в браке.
Что необходимо для пересечения границы
Чтобы вы ехать за границу, таким госслужащим нужно будет предоставить не только загранпаспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также необходимы документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.
Кроме того, мужчинам дополнительно нужно будет предоставить документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.
Запрет госслужащим уезжать за границу
- Отметим, что ранее, 23 января, Владимир Зеленский запретил всем чиновникам, судьям и нардепам выезжать за границу по частным делам. В то же время чиновники могли пересекать границу Украины только в случаях, касающихся государственных интересов и служебных командировок. До этого чиновники могли ездить за границу даже в отпуск.
- Этот запрет касается даже лиц, непригодных к военной службе, или тех, кто имел другие основания для выезда. Однако есть и ряд исключений.
- По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, таков запрет на выезд чиновников вполне логичен, ведь общество должно находиться в равных условиях Он подчеркнул, что либо у всех граждан будут ограничения, либо возникнут хаос, анархия, претензии и недоверие к государству.