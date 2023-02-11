Категория госслужащих, которые могут выезжать за границу, стала шире: какие изменения внесло Правительство

В правила пересечения государственной границы гражданами Украины 10 февраля внесли изменения. Согласно им, категория госслужащих, которые могут выехать за границу во время военного положения, стала шире.

Согласно постановлению Кабмина, эти изменения будут касаться и мужчин, и женщин. Однако мужчинам-госслужащим понадобится более широкий перечень документов.

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Цель выезда за границу – дети

Постановлением предусмотрено, что целью выезда за границу может быть посещение несовершеннолетнего ребенка или его сопровождение. При этом такой пропуск предоставляется не только биологическим родителям, но и:

опекунам,

попечителям,

приемным родителям,

одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Стоит отметить, что мужчины-госслужащие могут посетить ребенка за пределами Украины, если они являются: одиноким родителем, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем. Он должен самостоятельно воспитывать и содержать ребенка без участия матери, а также не состоять в браке.

Что необходимо для пересечения границы

Чтобы вы ехать за границу, таким госслужащим нужно будет предоставить не только загранпаспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также необходимы документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Кроме того, мужчинам дополнительно нужно будет предоставить документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

Запрет госслужащим уезжать за границу