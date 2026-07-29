Атомы попадают в тело с едой, водой и воздухом. На время они становятся частью клеток, крови, кожи, мышц, костей. Затем выходят с дыханием, потом, мочой, отмершими частицами кожи, волосами и отходами, сообщает Space daily.

Как тело обновляется каждый день?

Тело постоянно заменяет старые клетки новыми. В 2021 году исследователи Рон Сендер и Рон Мило подсчитали, что взрослый человек ежедневно обновляет около 330 граммов клеток.

Больше всего в этом процессе участвуют клетки крови и кишечника. Именно они обновляются очень активно, но разные части тела живут по разному графику. Нет одного момента, когда организм "полностью заменяется", одни клетки живут недолго, другие остаются с нами годами, а некоторые – почти всю жизнь. К примеру, красные кровяные тельца циркулируют несколько месяцев, а затем их заменяют новые. Клетки кишечника обновляются гораздо быстрее.

Верхние слои кожи тоже постоянно изменяются. Именно поэтому тело – это не застывшая конструкция, а все время себя ремонтирующая система.

Как ученые узнали возраст клеток?

Один из самых удивительных способов исследовать обновление тела связано с ядерными испытаниями. В середине XX века из-за испытаний атомного оружия в атмосфере резко возрос уровень углерода-14. Этот углерод попал в растения, животные, а затем и в человеческие ткани.

Вы уже другие на уровне атомов / Фото Unsplash

Для ученых он стал своеобразной временной меткой. В 2005 году Кирсти Сполдинг с коллегами использовали этот метод, чтобы определять, когда родились клетки. Они измеряли углерод-14 в ДНК и смогли увидеть: часть клеток в теле значительно моложе самого человека. То есть человек может быть 40-летним, но многие его клетки – гораздо моложе. Тело постоянно берет материал из окружающего мира и отдает его обратно.

Есть ли части тела почти не изменяющиеся?

Да, потому не совсем правильно говорить, что в теле за несколько лет меняется абсолютно все. Есть части, которые почти не обновляются. Один из примеров – белки хрусталика глаза. Исследования показывали, что некоторые могут оставаться с человеком на протяжении всей жизни. Еще один пример – зубная эмаль. Она формируется в младенчестве и не перестраивается так активно, как кости. Поэтому зубы могут хранить информацию о прошлом человека.

Некоторые нейроны тоже могут жить десятилетиями. Но даже если клетка долго остается на месте, это не значит, что внутри нее ничего не меняется. Белки, жиры и другие молекулы постоянно обновляются, ремонтируются или перестраиваются.

Почему мы все равно чувствуем себя?

Если тело постоянно меняется, возникает странный вопрос: почему человек не чувствует себя кем-то другим? Ответ в том, что наше "я" не хранится в отдельных атомах. Оно держится на связях, памяти, повадках, характере, опыте и том, как работает мозг. Вы помните свое прошлое.

У вас есть знакомые реакции, любимые вещи, отношения, речь, голос, движения. Другие люди тоже продолжают видеть у вас того же человека, даже если вы меняетесь физически. То есть постоянство человека – не в том, что материал тела не меняется. Она в том, что сохраняется общая "схема": память, личность, повадки и способ быть собой.

Это сравнимо с пламенем. Огонь может гореть в одной и той же форме, хотя топливо постоянно сгорает и заменяется новым. Или с волной. Она движется по морю, имеет форму и направление, но вода внутри нее все время меняется. Так же и с человеком. Материал тела постепенно обновляется, но организм сохраняет достаточно устоявшийся порядок, чтобы вы оставались собой. Поэтому тело – не застывший предмет, а живой процесс. Оно ежедневно берет что-нибудь из мира, что-то отдает назад и одновременно поддерживает вашу историю.

Через десять лет значительная часть материала вашего тела будет другой. Но вы все равно будете чувствовать себя человеком, живущим в этой жизни. Не потому, что атомы остались прежними, а потому, что жизнь умеет сохранять историю, даже когда постоянно меняет материал.