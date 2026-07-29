Атоми потрапляють у тіло з їжею, водою й повітрям. На певний час вони стають частиною клітин, крові, шкіри, м’язів, кісток. Потім виходять із диханням, потом, сечею, відмерлими частинками шкіри, волоссям і відходами, інформує Space daily.

Як тіло оновлюється щодня?

Тіло постійно замінює старі клітини новими. У 2021 році дослідники Рон Сендер і Рон Міло підрахували, що доросла людина щодня оновлює приблизно 330 грамів клітин.

Найбільше в цьому процесі беруть участь клітини крові та кишківника. Саме вони оновлюються дуже активно, але різні частини тіла живуть за різним графіком. Немає одного моменту, коли організм "повністю замінюється", одні клітини живуть недовго, інші залишаються з нами роками, а деякі – майже все життя. Наприклад, червоні кров’яні тільця циркулюють кілька місяців, а потім їх замінюють нові. Клітини кишківника оновлюються значно швидше.

Верхні шари шкіри теж постійно змінюються. Саме тому тіло – це не застигла конструкція, а система, яка весь час себе ремонтує.

Як учені дізналися вік клітин?

Один із найдивніших способів дослідити оновлення тіла пов’язаний із ядерними випробуваннями. У середині ХХ століття через випробування атомної зброї в атмосфері різко зріс рівень вуглецю-14. Цей вуглець потрапив у рослини, тварин, а потім і в людські тканини.

Ви вже інші на рівні атомів / Фото Unsplash

Для науковців він став своєрідною часовою міткою. У 2005 році Кірсті Сполдінг із колегами використали цей метод, щоб визначати, коли народилися певні клітини. Вони вимірювали вуглець-14 у ДНК і змогли побачити: частина клітин у тілі значно молодша за саму людину. Тобто людина може бути 40-річною, але багато її клітин – значно молодші. Тіло постійно бере матеріал із навколишнього світу й віддає його назад.

Чи є частини тіла, які майже не змінюються?

Так, тому не зовсім правильно казати, що в тілі за кілька років змінюється абсолютно все. Є частини, які майже не оновлюються. Один із прикладів – білки кришталика ока. Дослідження показували, що деякі з них можуть залишатися з людиною протягом усього життя. Ще один приклад – зубна емаль. Вона формується в дитинстві й не перебудовується так активно, як кістки. Саме тому зуби можуть зберігати інформацію про минуле людини.

Деякі нейрони теж можуть жити десятиліттями. Але навіть якщо клітина довго залишається на місці, це не означає, що всередині неї нічого не змінюється. Білки, жири й інші молекули постійно оновлюються, ремонтуються або перебудовуються.

Чому ми все одно відчуваємо себе собою?

Якщо тіло весь час змінюється, виникає дивне питання: чому людина не відчуває себе кимось іншим? Відповідь у тому, що наше "я" не зберігається в окремих атомах. Воно тримається на зв’язках, пам’яті, звичках, характері, досвіді й тому, як працює мозок. Ви пам’ятаєте своє минуле.

У вас є знайомі реакції, улюблені речі, стосунки, мова, голос, рухи. Інші люди теж продовжують бачити у вас ту саму людину, навіть якщо ви змінюєтеся фізично. Тобто сталість людини – не в тому, що матеріал тіла не змінюється. Вона в тому, що зберігається загальна "схема": пам’ять, особистість, звички й спосіб бути собою.

Це можна порівняти з полум’ям. Вогонь може горіти в одній і тій самій формі, хоча паливо постійно згорає й замінюється новим. Або з хвилею. Вона рухається морем, має форму й напрямок, але вода всередині неї весь час змінюється. Так само і з людиною. Матеріал тіла поступово оновлюється, але організм зберігає достатньо сталий порядок, щоб ви залишалися собою. Тому тіло – не застиглий предмет, а живий процес. Воно щодня бере щось зі світу, щось віддає назад і водночас підтримує вашу історію.

Через десять років значна частина матеріалу вашого тіла буде іншою. Але ви все одно відчуватимете себе людиною, яка живе це життя. Не тому, що атоми залишилися тими самими, а тому, що життя вміє зберігати історію, навіть коли постійно змінює матеріал.