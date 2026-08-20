Самолет Boeing 737 авиакомпании Malta Air, работающей под брендом Ryanair, летел из Салоник в Мемминген. Примерно на высоте 16 тысяч футов – почти 4,9 километра – в правом двигателе произошла авария с отрывом лопатки вентилятора.

Осколки пробили герметичную часть фюзеляжа, в частности в районе окна 11-го ряда. Стюардесса заметила пассажира с места 11F, частично застрявшего в поврежденном оконном проеме, а остальные пассажиры смогли втянуть его обратно в салон.

Человек получил серьезные травмы, однако самолет вернулся в Салоники и благополучно приземлился. Причины аварии еще расследуются, сообщает Bild.

Этот случай звучит почти невероятно, но в истории гражданской авиации уже были аварии, когда разгерметизация или разрушение фюзеляжа действительно выбрасывали людей за борт. В нескольких таких случаях самолеты после этого не падали сразу, а оставались управляемыми и смогли приземлиться. Именно это делает эти истории особенно жуткими: катастрофа для человека рядом с местом разрушения не всегда означала мгновенную катастрофу для всего самолета.

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Как пассажира выбросило через иллюминатор на высоте почти 12 километров?

3 ноября 1973 года рейс 27 авиакомпании National Airlines выполнял перелет на самолете McDonnell Douglas DC-10 между Майами и Сан-Франциско с несколькими промежуточными остановками, отмечает Medium.

На борту находились 115 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет летел на крейсерской высоте 39 тысяч футов – примерно 11,9 километра, – когда разрушился вентилятор третьего двигателя.

Металлические обломки разлетелись с большой скоростью, повредив фюзеляж, крыло и остальные двигатели. Один из обломков попал в пассажирское иллюминатор. После этого иллюминатор отделился от фюзеляжа, в салоне началась быстрая разгерметизация, и пассажира, сидевшего рядом, выбросило через образовавшееся отверстие наружу.

В отчете NTSB это описано прямо: мужчина был "forced through the opening and ejected from the aircraft" – то есть его выбросило из самолета через отверстие после разрушения окна.

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Экипаж начал экстренное снижение. Ситуацию осложняли повреждения электрических и гидравлических систем, а также то, что часть кислородных масок в салоне не сработала должным образом. Несмотря на это, через 19 минут после разрушения двигателя DC-10 приземлился в международном аэропорту Альбукерке. Из 127 человек на борту погиб один – пассажир, которого выбросило через иллюминатор.

Еще 24 человеку оказали помощь в связи с вдыханием дыма, проблемами с ушами и незначительными травмами. Расследование установило, что непосредственной причиной стало разрушение вентилятора двигателя из-за сложных вибрационных процессов в его конструкции. Точную причину, по которой двигатель сначала перешел в опасный режим, следователи тогда определить не смогли.

Почему у Boeing сорвало более пяти метров крыши, но он продолжил полет?

28 апреля 1988 года Boeing 737-200 авиакомпании Aloha Airlines выполнял короткую поездку между гавайскими островами – из Хило в Гонолулу. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет поднялся на высоту 24 тысячи футов, то есть примерно 7,3 километра. В 13:46 произошла взрывная разгерметизация: верхняя часть фюзеляжа начала разрушаться, и в полете от самолета оторвалась секция обшивки и конструкции длиной около 18 футов – почти 5,5 метра.

Значительная часть переднего пассажирского салона фактически осталась без крыши. Во время разрушения одну из бортпроводниц вынесло за пределы самолета. Ее считали погибшей.

Семь пассажиров и еще одна бортпроводница получили серьезные травмы. Несмотря на масштаб повреждений, Boeing не развалился в воздухе. Пилоты начали экстренное снижение и смогли посадить сильно поврежденный самолет в аэропорту Кахулуи на острове Мауи.

Фотографии самолета после посадки стали одними из самых известных в истории авиационной безопасности. На них виден самолет, у которого отсутствует большая часть верхнего фюзеляжа, но крылья, хвостовое оперение и основная конструкция остались достаточно целыми для посадки.

Причину аварии следователи искали не в одном внезапном ударе. NTSB установила, что в конструкции накапливались усталостные повреждения и проблемы с соединениями обшивки. Система технического обслуживания Aloha Airlines не обнаружила их до того, как они привели к масштабному разрушению фюзеляжа.

На момент аварии Boeing уже был не новым и выполнял много коротких рейсов между островами. Для самолета важны не только часы в воздухе, но и количество циклов "взлет – набор высоты – посадка", во время которых герметичный фюзеляж каждый раз переживает смену давления.

Куда исчезли девять пассажиров вместе с частью Boeing 747?

Менее чем через год после катастрофы Aloha произошло еще одно событие, которое показало, насколько серьезными могут быть последствия внезапной разгерметизации – и в то же время насколько выносливой иногда остается конструкция самолета. 24 февраля 1989 года Boeing 747 рейса United Airlines 811 вылетел из Гонолулу. Впереди был перелет в Окленд, а дальше – в Сидней. На борту находились 337 пассажиров и 18 членов экипажа.

После взлета самолет набирал высоту. На высоте между 22 и 23 тысячами футов – примерно 6,7–7 километров – внезапно открылись передние грузовые двери в нижней части фюзеляжа. Произошла взрывная разгерметизация. Двери оторвались и привели к масштабному разрушению правого борта пассажирского салона. Вместе с частью фюзеляжа за борт выбросило девять человек. В отчете NTSB даже перечислены их места: 8H, 9F, 9G, 9H, 10G, 10H, 11G, 11H и 12H.

Ни одного из девяти пассажиров не нашли, их признали погибшими. Повреждения не ограничились салоном. Осколки попали в два двигателя с правой стороны, и экипажу пришлось их отключить. Пострадали также элементы крыла. Из-за повреждения закрылков самолет должен был заходить на посадку на более высокой скорости, чем обычно. Экипаж развернул Boeing 747 обратно в Гонолулу и смог посадить самолет. В салоне при этом оставался огромный открытый участок борта, через который было видно небо.