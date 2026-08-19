Авария произошла, когда самолет находился на высоте 4,5 километра над землей. И наиболее драматичной она стала для 61-летнего серба Любила Каровича: прямо рядом с ним обломок двигателя пробил обшивку Boeing 737-800 и разбил иллюминатор, а сам мужчина частично оказался за пределами салона, пишет Bild.

Что известно о ситуации с Ryanair?

Мужчина остался жив только благодаря тому, что все еще был пристегнут ремнем безопасности: именно он удержал его на месте, когда в салоне произошла опасная разгерметизация. Адвокат Василиос Циарас, представляющий интересы пострадавших, уже заявил, что последствия инцидента могли оказаться смертельными.

Если бы этот мужчина не был пристегнут, его вытянуло бы через окно, и он не выжил бы,

– заявил он.

Циарас представляет интересы не только Каровича, но и 35 других пострадавших, а также 149 человек, находившихся на борту. Материалы для возможных исков о компенсации, по информации издания, уже готовятся.

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А вот расследование пытается установить, что именно привело к повреждению двигателя. Предварительные данные указывают на то, что, возможно, внутри двигателя вышла из строя лопатка. Ее обломки могли повредить фюзеляж и разрушить иллюминатор.

Но есть еще одна неожиданная деталь: при осмотре двигателя в нем обнаружили останки птиц, что дает основания предположить, что самолет столкнулся с пернатыми в воздухе. Впрочем, адвокат пострадавших считает, что эта версия недостаточна для того, чтобы объяснить все повреждения.

Поэтому теперь предстоит определить, кто именно должен нести ответственность, и вариантов здесь немало – от Ryanair и Boeing до производителя двигателя или компании, осуществлявшей техническое обслуживание самолета. И претензии могут быть предъявлены сразу нескольким сторонам.

Пока что в Ryanair еще не высказали свою оценку: там ждут завершения официального расследования. Оно должно определить, кто несет ответственность и как именно произошло повреждение.