Аварія трапилася, коли літак перебував на висоті 4,5 кілометра над землею. І найбільш драматичною вона стала для 61-річного серба Любіла Каровича: прямо біля нього уламок двигуна пробив обшивку Boeing 737-800 та розбив ілюмінатор, а сам чоловік частково опинився за межами салону, пише Bild.

Що відомо про ситуацію з Ryanair?

Чоловік залишився живим лише завдяки тому, що все ще був пристебнутий ременем безпеки: саме він утримав його на місці, коли в салоні виникнула небезпечна розгерметизація. Адвокат Василіос Ціарас, що представляє потерпілих, вже заявив, що наслідки інциденту могли стати смертельними.

Якби цей чоловік не був пристебнутий, його витягнуло б через вікно, і він не вижив би,

– заявив він.

Ціарас представляє інтереси не лише Каровича, але й 35 інших потерпілих та 149 людей, що перебували на борту. Матеріали для можливих вимог про компенсацію, за інформацією видання вже готують.

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А ось розслідування намагається встановити, що ж саме спричинило пошкодження двигуна. Попередні дані вказують, що, можливо, всередині двигуна вийшла з ладу лопатка. Її уламки могли пошкодити фюзеляж та зруйнувати ілюмінатор.

Але є ще одна несподівана деталь: під час огляду двигуна у ньому виявили рештки птахів, що дає підстави припустити, що літак зіштовхнувся з пернатими у повітрі. Втім, адвокат потерпілих вважає, що ця версія недостатня для того, аби пояснити усі пошкодження.

Тож тепер залишається визначити, хто саме має нести відповідальність, і варіантів тут чимало – від Ryanair та Boihg до виробника двигуна чи компанії, що здійснювала технічне обслуговування літака. І претензії можуть висунути відразу кільком сторонам.

Наразі у Ryanair ще не висловили свою оцінку: там чекають завершення офіційного розслідування. Воно має визначити, хто відповідальний, та як саме відбулося пошкодження.