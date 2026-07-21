Напитки, которые изначально были дорогостоящими товарами из дальних стран, постепенно стали частью повседневной жизни миллионов людей. Привычка всегда влечет за собой больше, чем кажется: торговлю, налоги, новые маршруты, чужой труд и борьбу за прибыль, отмечает Библиотека Конгресса США.

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Как чай стал политическим напитком?

Британская любовь к чаю не была старой "национальной традицией", существовавшей сама по себе. Фактически ее создали торговля, колониальная политика и огромные прибыли.

Сначала чай для Британии был дорогим импортным товаром из Китая, а уже впоследствии превратился в повседневную привычку миллионов людей. В XVIII веке европейская торговля с Китаем в значительной степени держалась на чае.

Как чай покорил сердца людей / Фото unsplash

Британская Ост-Индская компания закупала его через Кантон, а расчеты часто производились серебром. Проблема была простой и опасной: Великобритания хотела все больше китайского чая, но Китай не нуждался в британских товарах в таком же объеме.

Торговый дисбаланс стал одним из факторов, которые впоследствии привели к расширению опиумной торговли и Опиумным войнам. То есть чай был не безобидной мелочью на полке. Он стоял в центре большой системы: Китай, Индия, Великобритания, колониальные монополии, серебро, опиум, корабли, порты.

Еще один показательный эпизод – Бостонское чаепитие 1773 года. Американские колонисты протестовали не просто против напитка, а против налоговой политики и монополии Ост-Индской компании. После принятия "Чаевого акта" компания получила фактические преимущества на американском рынке, а для колонистов это стало очередным доказательством: Лондон решает их судьбу без их участия.16 декабря 1773 года протестующие выбросили в Бостонскую гавань 342 ящика чая.

Почему кофе изменил города?

У кофе немного другая история. Кофейни стали местом, где можно было сидеть, читать газеты, слушать новости, говорить о деньгах, политике, науке, биржах и чужих неудачах.

По данным Библиотеки Конгресса США, кофейни появились в Англии в 1652 году – сначала в Оксфорде, затем в Лондоне. Уже к 1675 году в Англии их насчитывалось более 3000. Они были местами бесед и новостей, а также пространством для бизнеса: из кофейной культуры выросли Lloyd’s of London, Christie’s и Sotheby’s.

До появления таких заведений информация циркулировала в основном при дворе, в церкви, университетах, купеческих гильдиях или частных салонах. Кофейня создала иную атмосферу: платишь за напиток – и получаешь доступ к беседе. В Лондоне кофейни даже называли "пенсовыми университетами", потому что за небольшую плату человек мог услышать новости, вступить в дискуссию, узнать о кораблях, ценах, политических слухах и новых идеях.

Увлечение кофе изменило мир / Фото unsplash

Не все имели равный доступ к этому пространству, женщин часто фактически отсекали от такой публичной культуры. Но для мужчин разных профессий кофейня стала местом, где статус уже не всегда определял, кто имеет право говорить. Так кофе повлиял не только на вкус. Он изменил то, как города думали и договаривались.

Почему эти напитки оказались сильнее пушек?

Чай, кофе и сахар стали частью большой колониальной цепочки. В Европе эти товары из предметов роскоши постепенно превращались в продукты повседневного спроса, а в колониях их производство часто держалось на принудительном или крайне эксплуатируемом труде.

Исследование о колониальных товарах отмечает, что чай, кофе и сахар к концу XVIII века стали востребованными и распространенными продуктами во многих странах, изменив европейское потребление.

Человек может и не задумываться о торговых маршрутах, колониях или налогах, когда пьет кофе или чай. Но именно массовая привычка придает таким вещам историческую значимость. Чай помог раскрутить имперскую торговлю, стал символом политического протеста в Америке и был связан с британской политикой в Азии.

Кофе придал городам новый формат общественной жизни – кофейни, где новости, бизнес и политика смешивались быстрее, чем в старых институтах.