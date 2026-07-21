Напої, які спочатку були дорогими товарами з далеких країн, поступово стали частиною щоденного життя мільйонів людей. Звичка завжди тягне за собою більше, ніж здається: торгівлю, податки, нові маршрути, чужу працю й боротьбу за прибуток, зазначає The Library of Congress.

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Як чай став політичним напоєм?

Британська любов до чаю не була старою "національною традицією", яка існувала сама собою. Фактично її створила торгівля, колоніальна політика й величезні прибутки.

Спочатку чай для Британії був дорогим імпортним товаром із Китаю, а вже згодом перетворився на щоденну звичку мільйонів людей. У XVIII столітті європейська торгівля з Китаєм значною мірою трималася на чаї.

Як чай захопив серця людей / Фото unsplash

Британська Ост-Індська компанія купувала його через Кантон, а розрахунки часто були пов’язані зі сріблом. Проблема була простою й небезпечною: Британія хотіла дедалі більше китайського чаю, але Китай не потребував британських товарів у такому самому обсязі.

Торговельний дисбаланс став одним із чинників, які згодом привели до розширення опіумної торгівлі та Опіумних воєн. Тобто чай був не безневинною дрібницею на поличці. Він стояв у центрі великої системи: Китай, Індія, Британія, колоніальні монополії, срібло, опіум, кораблі, порти.

Ще один показовий епізод – Бостонське чаювання 1773 року. Американські колоністи протестували не просто проти напою, а проти податкової політики й монополії Ост-Індської компанії. Після ухвалення Tea Act компанія отримала фактичні переваги на американському ринку, а для колоністів це стало черговим доказом: Лондон вирішує їхню долю без їхньої участі.16 грудня 1773 року протестувальники викинули в Бостонську гавань 342 скрині чаю.

Чому кава змінила міста?

У кави трохи інша історія. Кав’ярні стали місцем, де можна було сидіти, читати газети, слухати новини, говорити про гроші, політику, науку, біржі й чужі невдачі.

За даними Бібліотеки Конгресу США, кав’ярні з’явилися в Англії у 1652 році – спершу в Оксфорді, потім у Лондоні. Уже до 1675 року в Англії їх було понад 3000. Вони були місцями розмов і новин, а також простором для бізнесу: з кав’ярної культури виросли Lloyd’s of London, Christie’s і Sotheby’s.

До появи таких місць інформація трималася ближче до двору, церкви, університетів, купецьких гільдій або приватних салонів. Кав’ярня створила іншу атмосферу: платиш за напій – і отримуєш доступ до розмови. У Лондоні кав’ярні навіть називали "пенсовими університетами", бо за невелику плату людина могла почути новини, вступити в дискусію, дізнатися про кораблі, ціни, політичні чутки й нові ідеї.

Захоплення кавою змінило світ / Фото unsplash

Не всі мали однаковий доступ до цього простору, жінок часто фактично відсікали від такої публічної культури. Але для чоловіків різних професій кав’ярня стала місцем, де статус уже не завжди визначав, хто має право говорити. Так кава вплинула не лише на смак. Вона змінила спосіб, у який міста думали й домовлялися.

Чому ці напої виявилися сильнішими за гармати?

Чай, кава й цукор стали частиною великого колоніального ланцюга. У Європі ці товари з розкоші поступово перетворювалися на побутові продукти, а в колоніях їх виробництво часто трималося на примусовій або вкрай експлуатованій праці.

Дослідження про колоніальні товари зазначає, що чай, кава й цукор до кінця XVIII століття стали бажаними й поширеними продуктами в багатьох країнах, змінивши європейське споживання.

Людина може не думати про торговельні маршрути, колонії чи податки, коли п’є каву або чай. Але саме масова звичка робить такі речі історично потужними. Чай допоміг розкрутити імперську торгівлю, став символом політичного протесту в Америці й був пов’язаний із британською політикою в Азії.

Кава дала містам новий формат публічного життя – кав’ярні, де новини, бізнес і політика змішувалися швидше, ніж у старих інституціях.