Десятки тысяч белых аистов одновременно пересекли воздушное пространство Израиля, выбрав для короткого отдыха знаменитый водно-болотный заповедник Агмон-Хула на севере страны. Уникальные кадры этого грандиозного явления запечатлели автоматические полевые камеры природоохранной организации KKL-JNF.

Исследователи отмечают: для большинства пернатых путешественников эта остановка длится считанные часы. Они сажаются на водоемы к вечеру, восстанавливают силы и массово взмывают в воздух с первыми лучами солнца.

Стратегический перекресток трех континентов

Заповедник Агмон-Хула, расположенный в долине недалеко от границы с Ливаном, считается одним из важнейших орнитологических хабов планеты. Долина находится на пересечении путей между Европой, Азией и Африкой. Во время весеннего и осеннего сезонов через эту территорию транзитом пролетает более 500 миллионов птиц почти 390 различных видов.

Отдых тысяч аистов: смотрите видео

Озерно-болотные угодья позволяют пеликанам, фламинго, журавлям, цаплям и хищникам быстро восполнить запасы энергии благодаря большому количеству рыбы и мелких земноводных.

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Стремительный рывок в Египет

Белые аисты демонстрируют особое поведение во время осенней миграции. В отличие от многих других птиц, они пытаются преодолеть расстояние до африканского континента практически "на одном дыхании", без длительных задержек в пути.

Как объясняют ученые, представления об изнурительных маршрутах длиной в 10 тысяч километров касаются не всех популяций: для многих восточноевропейских птиц путь вдвое короче. Поймав попутные восходящие потоки теплого воздуха, пернатые "рекордсмены" способны долететь из Восточной Европы до Египта всего за 12–13 дней, делая лишь короткие ночные остановки на безопасных водоемах, таких как Агмон-Хула.