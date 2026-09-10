Десятки тисяч білих лелек одночасно перетнули повітряний простір Ізраїлю, обравши для короткого перепочинку знаменитий водно-болотний заповідник Агмон-Хула на півночі країни. Унікальні кадри цього грандіозного явища зафіксували автоматичні польові камери природоохоронної організації KKL-JNF.

Дослідники зазначають: для більшості пернатих мандрівників ця зупинка триває лічені години. Вони сідають на водойми надвечір, відновлюють сили й масово здіймаються в повітря з першими променями сонця.

Стратегічне перехрестя трьох континентів

Заповідник Агмон-Хула, розташований у долині неподалік кордону з Ліваном, вважається одним із найважливіших орнітологічних хабів планети. Долина лежить на перетині шляхів між Європою, Азією та Африкою. Під час весняного та осіннього сезонів через цю територію транзитом пролітає понад 500 мільйонів птахів майже 390 різних видів.

Відпочинок тисяч лелек: дивіться відео

Озерно-болотні угіддя дають змогу пеліканам, фламінго, журавлям, чаплям і хижакам швидко поповнити запаси енергії завдяки великій кількості риби та дрібних земноводних.

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Стрімкий ривок до Єгипту

Білі лелеки мають особливу поведінку під час осінньої міграції. На відміну від багатьох інших птахів, вони намагаються подолати відстань до африканського континенту практично на "одному диханні", без тривалих затримок у дорозі.

Як пояснюють науковці, уявлення про виснажливі маршрути на 10 тисяч кілометрів стосуються не всіх популяцій: для багатьох східноєвропейських птахів шлях удвічі коротший. Спіймавши попутні висхідні потоки теплого повітря, пернаті "рекордсмени" здатні долетіти зі Східної Європи до Єгипту всього за 12 – 13 днів, роблячи лише короткі нічні зупинки на безпечних водоймах, як-от в Агмон-Хула.