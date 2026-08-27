Этот моллюск поражает своими размерами, способностью мгновенно сливаться с ландшафтом и интеллектом, который ставит его на вершину эволюции среди беспозвоночных животных планеты, сообщает Discover wildlife.

Настоящий гигант глубин

Гигантские тихоокеанские осьминоги признаны самыми крупными среди всех известных видов осьминогов. В среднем взрослые особи достигают длины от 2 до 4 метров и весят более 20–30 килограммов.

Однако встречаются и колоссальные экземпляры: самый крупный задокументированный представитель вида достигал 9,75 метра в размахе щупалец и весил 272 килограмма – по габаритам его можно сравнить со школьным автобусом.

Интересные факты об осьминогах: смотрите видео

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Тело гиганта полностью лишено костей, что позволяет ему проникать в узкие щели между камнями, ориентируясь лишь на размер твердого клюва. Каждое из восьми щупалец покрыто сотнями сильных присосок, оснащенных чувствительными химическими рецепторами, благодаря которым моллюск буквально ощущает вкус всего, к чему прикасается.

Кроме того, миллионы пигментных клеток-хроматофоров позволяют ему менять цвет и рельеф кожи за доли секунды, становясь невидимым на фоне скал или кораллов.

Рацион и ночная охота

Эти головоногие – ловкие ночные хищники. Они питаются крабами, омарами, моллюсками, креветками, камбалой и другими видами рыб. Нередко их добычей становятся даже небольшие донные акулы и другие осьминоги.

Обнаружив цель из засады, моллюск совершает резкий рывок благодаря реактивному выбросу воды через сифон, мгновенно обплетает жертву щупальцами и парализует ее токсичной слюной при укусе. Прочный хитиновый клюв вместе с радулой (теркообразным языком) легко разбивает панцири ракообразных и раковины.

Остатки трапезы осьминог обычно выбрасывает возле своего укрытия, образуя так называемые "мусорные кучи", по которым дайверы легко вычисляют его логово.

Ареал распространения

Естественная среда обитания этого вида – акватория северной части Тихого океана. Они комфортно чувствуют себя в прохладных водах на глубинах от прибрежных мелководья до 1500 метров, встречаясь вдоль побережья Японии, Корейского полуострова, Камчатки, Аляски, Канады, США и северной части Мексики.

Удивительное размножение и материнское самопожертвование

Жизненный цикл гигантского осьминога длится всего 3 – 5 лет и заканчивается после периода размножения. Самец передает сперматофоры с помощью специально видоизмененного щупальца – гектокотиля. Самка откладывает от 100 до 400 тысяч крошечных яиц, формируя из них длинные гирлянды под сводом пещеры.

В течение шести месяцев развития эмбрионов мать неустанно вентилирует кладку сифоном, очищает ее от грязи и защищает от рыб, полностью отказываясь от пищи. После вылупления крошечных птенцов-личинок истощенная самка гибнет, отдав все ресурсы потомству.

Феноменальный интеллект и девять мозгов

Нервная система осьминога устроена уникально: помимо центрального головного мозга, каждое из восьми щупалец имеет собственный автономный нервный ганглий ("мини-мозг"). Это позволяет конечностям решать сложные тактильные и двигательные задачи независимо друг от друга.

Гигантские осьминоги способны запоминать и распознавать людей, находить выход из сложных лабиринтов, откручивать крышки на банках с едой, использовать предметы в качестве орудий защиты и даже похищать рыбу прямо из рыболовных ловушек.