Цей молюск вражає розмірами, здатністю миттєво зливатися з ландшафтом та інтелектом, який ставить його на вершину еволюції серед безхребетних тварин планети, розповідає Discover wildlife.

Справжній велетень глибин

Гігантські тихоокеанські восьминоги визнані найбільшими серед усіх відомих видів восьминогів. У середньому дорослі особини мають довжину від 2 до 4 метрів і важать понад 20 – 30 кілограмів.

Проте трапляються й колосальні екземпляри: найбільший задокументований представник виду сягав 9,75 метра в розмаху щупалець і важив 272 кілограми – за габаритами його можна порівняти зі шкільним автобусом.

Цікаві факти про восьминогів: дивіться відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тіло велетня повністю позбавлене кісток, що дозволяє йому просочуватися у вузькі щілини між камінням, орієнтуючись лише на розмір твердого дзьоба. Кожне з восьми щупалець вкрите сотнями сильних присосок, оснащених чутливими хімічними рецепторами, завдяки яким молюск буквально відчуває смак усього, до чого торкається.

Окрім того, мільйони пігментних клітин-хроматофорів дозволяють йому змінювати колір і рельєф шкіри за частки секунди, стаючи невидимим на фоні скель чи коралів.

Раціон і нічне полювання

Ці головоногі є вправними нічними хижаками. Вони харчуються крабами, омарами, молюсками, креветками, камбалою та іншими видами риб. Нерідко їхньою здобиччю стають навіть невеликі донні акули та інші восьминоги.

Виявивши ціль із засідки, молюск здійснює різкий ривок завдяки реактивному викиду води через сифон, миттєво обплітає жертву щупальцями й паралізує її токсичною слиною через укус. Міцний хітиновий дзьоб разом із радулою (теркоподібним язиком) легко трощить панцирі ракоподібних і мушлі.

Залишки трапези восьминіг зазвичай викидає біля свого сховку, утворюючи так звані "сміттєві купи", за якими дайвери легко вираховують його лігво.

Ареал поширення

Природний дім цього виду – акваторія північної частини Тихого океану. Вони комфортно почуваються в прохолодних водах на глибинах від прибережних мілководь до 1500 метрів, зустрічаючись уздовж узбережжя Японії, Корейського півострова, Камчатки, Аляски, Канади, США та північної частини Мексики.

Дивовижне розмноження та материнська самопожертва

Життєвий цикл гігантського восьминога триває всього 3 – 5 років і завершується після періоду розмноження. Самець передає сперматофори за допомогою спеціально видозміненого щупальця – гектокотиля. Самка відкладає від 100 до 400 тисяч крихітних яєць, формуючи з них довгі гірлянди під склепінням печери.

Впродовж шести місяців розвитку ембріонів мати невпинно вентилює кладку сифоном, очищає її від бруду й захищає від риб, повністю відмовляючись від їжі. Після вилуплення крихітних пташенят-личинок виснажена самка гине, віддавши всі ресурси потомству.

Феноменальний інтелект та дев'ять мізків

Нервова система восьминога влаштована унікально: окрім центрального головного мозку, кожне з восьми щупалець має власний автономний нервовий ганглій ("міні-мозок"). Це дає кінцівкам змогу вирішувати складні тактильні й рухові завдання незалежно одна від одної.

Гігантські восьминоги здатні запам'ятовувати та розпізнавати людей, знаходити вихід зі складних лабіринтів, відкручувати кришки на банках із їжею, використовувати предмети як знаряддя захисту та навіть викрадати рибу безпосередньо з рибальських пасток.