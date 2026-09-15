В 1978 году у берегов Ярмута в штате Массачусетс на голое песчаное дно пролива Нантакет сбросили первые 1500 тяжелых конструкций: связки из нескольких шин, намертво залитых прочным бетоном. Впоследствии к ним добавили еще тысячу единиц, развернув подводный городок площадью более 50 гектаров, сообщает The Times of India.

Цель звучала дерзко – проверить, способны ли рукотворные конструкции оживить пустое морское дно. Спустя почти полвека результаты превзошли даже самые смелые ожидания океанологов.

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В то время как аналогичные эксперименты в других уголках мира порой заканчивались неудачей из-за разбросанных штормами шин, бетонные модули в Ярмуте оказались монолитными. Гидролокационные съемки и погружения водолазов подтвердили: конструкции не сдвинулись с места ни на метр.

Более того, черная резина давно исчезла под слоем жизни – поверхность полностью колонизировали колонии мидий, водоросли, трубчатые рапаны и морские организмы, превратив мусор в сложный вертикальный лабиринт.

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Настоящую сенсацию зафиксировали подводные видеокамеры во время масштабного научного мониторинга. Сравнивая скорость заселения, ученые были поражены: над голым песчаным дном рыба появлялась в среднем за 8 с половиной минут, тогда как к искусственному рифу из шин косяки подплывали всего за 33 секунды – на 93,4% быстрее! Лабиринты из резины и бетона стали идеальным укрытием от течений и естественной охотничьей базой.

Сегодня там кипит жизнь: размножаются черные морские окуни, скапы, массивные таутоги, камбала, кальмары и гигантские омары. Проект оказался настолько успешным, что зону рифа продолжают расширять – теперь уже гранитными плитами и списанными бетонными якорями Береговой охраны США.