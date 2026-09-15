У 1978 році біля берегів Ярмута в штаті Массачусетс на голе піщане дно протоки Нантакет скинули перші 1 500 важких конструкцій: зв'язки з кількох шин, намертво залитих міцним бетоном. Згодом до них додали ще тисячу одиниць, розгорнувши підводне містечко на площі понад 50 гектарів, розповідає The Times of India.

Мета звучала зухвало – перевірити, чи здатні рукотворні конструкції оживити порожнє морське дно. Через майже пів століття результати перевершили навіть найсміливіші очікування океанологів.

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Поки аналогічні експерименти в інших куточках світу часом зазнавали невдачі через розкидані штормами шини, бетонні модулі в Ярмуті виявилися монолітними. Гідролокаційні зйомки та занурення водолазів підтвердили: конструкції не зрушили з місця ні на метр.

Щобільше, чорна гума давно зникла під шаром життя – поверхню повністю колонізували колонії мідій, водорості, трубчасті рапани та морські організми, перетворивши сміття на складний вертикальний лабіринт.

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Справжню сенсацію зафіксували підводні відеокамери під час масштабного наукового моніторингу. Порівнюючи швидкість заселення, вчені були вражені: над голим піщаним дном риба з'являлася в середньому за 8 з половиною хвилин, тоді як до штучного рифу з покришок косяки підпливали всього за 33 секунди – на 93,4% швидше! Лабіринти з гуми й бетону стали ідеальним укриттям від течій та природною мисливською базою.

Сьогодні там кипить життя: розмножуються чорні морські окуні, скати, масивні таутоги, камбала, кальмари та гігантські лобстери. Проєкт виявився настільки успішним, що зону рифу продовжують нарощувати – тепер уже гранітними плитами та списаними бетонними якорями Берегової охорони США.