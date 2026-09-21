Однако место упокоения одного из самых влиятельных, богатых и амбициозных правителей Украины – гетмана Ивана Степановича Мазепы – остается большой и болезненной загадкой для многих поколений. Его могилы в привычном понимании просто не существует. Нет ни креста, ни склепа, куда сегодня мог бы прийти паломник или исследователь.

Его смерть осенью 1709 года стала началом долгой, детективной и глубоко трагической истории. Вокруг тела мертвого гетмана развернулась настоящая геополитическая драма, масштабы которой поражают даже с точки зрения современного мира. Его прах пришлось хоронить в тайне, перевозить через границы, спасать от мародеров, чтобы в конце концов потерять навсегда в вихре исторических катаклизмов и политического вандализма XX века. Где же он нашел свой последний пристанище, и почему даже после смерти Мазепа оставался фигурой, вызывавшей страх и ненависть у целой империи, – рассказываем в материале 24 Канала!

Смерть на чужбине: завязка трагедии в Варнице

Лето 1709 года стало настоящей катастрофой для украинско-шведского союза. После рокового поражения под Полтавой ход Великой Северной войны изменился навсегда, перекроив карту Восточной Европы. Шведский король Карл XII и гетман Иван Мазепа, в сопровождении остатков разгромленной армии и верной казацкой старшины, были вынуждены спасаться бегством. Это был изнурительный марш через раскаленные летние степи к спасительным границам Османской империи. Сложная переправа через Днепр у Переволочной, постоянная угроза плена со стороны московской конницы, что буквально дышала в затылок, невыносимая жара, нехватка питьевой воды и провианта – все это критически подорвало и без того слабое здоровье семидесятилетнего гетмана.

В конце концов, беженцы добрались до Бендер (современное Приднестровье, территория Республики Молдова), где разбили лагерь в пригороде – селе Варница. Османские власти приняли их благосклонно, руководствуясь законами гостеприимства и собственными политическими интересами, но для Мазепы это уже не имело большого значения. Большой политик, щедрый меценат, строитель десятков барочных соборов и блестящий дипломат европейского уровня оказался в положении изгнанника на чужой земле. Его тело, измученное старостью, обострением подагры и невероятным психологическим стрессом от краха дела всей его жизни, начало быстро сдавать. Очевидцы вспоминали, что в последние недели гетман почти не вставал с постели, страдая от лихорадки и глубокой меланхолии.

В ночь с 21 на 22 сентября (по старому стилю, или 2 октября по новому) 1709 года Иван Мазепа ушел в вечность. Его смерть стала огромным шоком для казацкой эмиграции. Тело гетмана временно похоронили там же, в Варнице, по православному обряду. Однако все понимали: оставлять прах правителя в степном лагере крайне опасно. И эта опасность имела вполне конкретное имя – московский царь Петр I.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Иван Мазепа
Иван Мазепа скончался в ночь с 21 на 22 сентября / Фото Wikipedia

Дипломатическое давление Петра I и страх надругательства

Московский царь Петр I был человеком мстительным и жестоким. Переход Мазепы на сторону шведов он воспринял не просто как политический шаг или военную измену, а как глубокую личную обиду. Еще при жизни гетмана царь приказал изготовить единственный в своем роде серебряный "Орден Иуды", который мечтал повесить на шею пленному Мазепе перед публичной казнью. Петр требовал от османского султана и большого визиря выдачи гетмана за любые деньги. Известно, что московский посол Петр Толстой предлагал туркам огромную сумму лишь за то, чтобы Мазепу выдали живым.

Орден Иуды
Так мог выглядеть "Орден Иуды" / Фото Wikipedia

Когда же в Москву дошла весть о смерти Мазепы в Варнице, царь просто отказался в это верить. Он считал, что хитрый гетман инсценировал свою смерть, чтобы избежать экстрадиции. Петр I требовал от своих дипломатов предоставить неопровержимые доказательства смерти, а если это правда – передать тело в Москву. Хотя документальных подтверждений о подготовке спецоперации по похищению трупа нет, казацкая старшина имела все основания для паники. Они прекрасно знали, что Петр I практиковал эксгумацию и надругательство над телами своих врагов. В частности, в 1697 году по его приказу выкопали тело боярина Ивана Милославского и везли его на свиньях к месту казни заговорщиков. Угроза того, что турки поддадутся дипломатическому давлению и огромным взяткам и отдадут тело на растерзание Москве, была вполне реальной.

Тайная эвакуация праха: путь в румынский Галац

Филипп Орлик, верный соратник, генеральный писарь и новоизбранный преемник Мазепы, вместе с казацкой старшиной принимает единственно правильное решение: тело гетмана необходимо срочно эвакуировать подальше от границ, куда могли дотянуться дипломатические щупальца и деньги московского царя. Решили перевезти прах в город Галац (в то время территория княжества Валахии, вассала Османской империи, ныне – Румыния). Галац был большим православным центром, городом с крепкими традициями, где расположена величественная каменная церковь Святого Георгия (Sfântul Gheorghe), построенная еще в XVII веке молдавским государем Василием Лупулом, который имел тесные связи с Украиной.

Эвакуация превратилась в сложную логистическую операцию. Тело Мазепы поместили в тяжелый гроб, который, в свою очередь, вложили в деревянный саркофаг. Весной 1710 года похоронная процессия, состоявшая из казаков и представителей шведского командования, двинулась на юг. Это был печальный и напряженный путь через бессарабские степи.

В Галаце состоялось торжественное и, как тогда казалось, окончательное перезахоронение. Службу возглавил местный митрополит, звучали прощальные речи. Гроб опустили в специально подготовленный кирпичный склеп под полом в центре храма. Сверху уложили плиту с гербом гетмана. Казалось бы, прах спасен, а большой гетман обрел достойный покой в намоленном месте. Но покой длился недолго.

Первое осквернение: золото и Прутский поход

Ирония судьбы заключается в том, что первыми покой Мазепы нарушили не русские, а турки и татары. В 1711 году началась новая русско-турецкая война, известная как Прутский поход. Во время боевых действий османские и татарские войска, проходившие через Галац, прибегли к массовому мародерству. Они ворвались в церковь Святого Георгия в поисках спрятанных сокровищ.

Увидев богатую плиту в центре храма, мародеры разбили ее, сломали кирпичный свод и добрались до гроба. Надеясь найти внутри золото и драгоценности, с которыми якобы похоронили гетмана, они вскрыли саркофаг. Не найдя ожидаемых богатств, разъяренные грабители просто выбросили останки Ивана Мазепы на улицу. Лишь после того, как войска покинули город, местные священники вместе с оставшимися казаками собрали разбросанный прах и скромно перезахоронили его в том же склепе, но уже без прежней помпезности. Это был первый, но не последний удар по могиле.

Экскаватор по истории: кульминация и уничтожение святыни

Проходили века. Церковь Святого Георгия в Галаце пережила многое: разрушительные землетрясения, наводнения, пожары, несколько русско-турецких войн. Даже две мировые войны XX века с их разрушениями и артиллерийскими обстрелами обошли эту святыню стороной. То, чего не смогли сделать стихийные бедствия и военные лихолетья, хладнокровно совершил коммунистический режим.

Резкий переход к событиям второй половины XX века поражает своей обыденной, бюрократической жестокостью. В 1962 году Румыния находилась под жестким контролем коммунистической партии во главе с Георге Георгиу-Дежем. В стране продолжалась масштабная кампания по "систематизации" и социалистической модернизации городов. Историческое наследие, особенно религиозное, считалось пережитком прошлого, что мешает строить светлое будущее. Местные власти Галаца приняли решение о сносе старинной церкви Святого Георгия, чтобы освободить место для строительства типовых жилых кварталов.

Здесь был похоронен Иван Мазепа: смотрите видео "Реальной истории"

Трагический финал развернулся осенью 1962 года. К храму, простоявшему более трех веков, подогнали тяжелую строительную технику. По свидетельствам румынских историков и местных краеведов, снос происходил варварскими методами. 28 октября 1962 года церковь была разрушена. Когда техника дошла до фундамента и вскрыла подземные крипты, никто не стал проводить археологических исследований или надлежащей эксгумации. Кирпичный склеп Ивана Мазепы был разгромлен.

Что случилось с останками? По наиболее достоверным данным исследователей, строительный мусор, перемешанный с человеческими костями, обломками кирпича и остатками захоронений, вывезли с территории. Тело гетмана было утрачено навсегда. Коммунистический режим поставил точку в истории могилы, пережившей империи.

Победа памяти над материей

Сегодня физическое место упокоения Ивана Мазепы утрачено безвозвратно. Поклониться его настоящей могиле невозможно. На месте церкви Святого Георгия в Галаце сейчас стоят обычные многоквартирные дома. Лишь в 2004 году, благодаря усилиям украинских дипломатов и историков, в парке недалеко от места разрушенного храма открыли памятный знак – кенотаф (символическую могилу). Подобный мемориальный комплекс существует и в Варнице, на месте первого, временного захоронения гетмана.

Памятная могила Ивана Мазепы
Символическая могила Ивана Мазепы / Фото Армия Информ

Эта история оставляет после себя глубокий философский послевкусие. Российская империя, а впоследствии и тоталитарные режимы, потратили столетия, колоссальные ресурсы и усилия, чтобы физически уничтожить Мазепу, стереть его имя из летописей, подвергнуть церковной анафеме и развеять его прах. Они боялись его даже мертвого. Но парадокс истории заключается в том, что уничтожение могилы не уничтожило саму идею.

Почему имперский левиафан пытался стереть память о гетмане, тем прочнее фигура Ивана Мазепы закреплялась в украинском и европейском историческом нарративе. Его тело, возможно, и было утрачено, но его дух, его политическое завещание и его стремление к независимой Украине оказались крепче царских приказов, татарских сабель и бульдозеров коммунистических режимов. Мазепа победил там, где это имеет наибольшее значение – в памяти нации, для которой он стал абсолютным символом несокрушимости.