Однако место упокоения одного из самых влиятельных, богатых и амбициозных правителей Украины – гетмана Ивана Степановича Мазепы – остается большой и болезненной загадкой для многих поколений. Его могилы в привычном понимании просто не существует. Нет ни креста, ни склепа, куда сегодня мог бы прийти паломник или исследователь.

Его смерть осенью 1709 года стала началом долгой, детективной и глубоко трагической истории. Вокруг тела мертвого гетмана развернулась настоящая геополитическая драма, масштабы которой поражают даже с точки зрения современного мира. Его прах пришлось хоронить в тайне, перевозить через границы, спасать от мародеров, чтобы в конце концов потерять навсегда в вихре исторических катаклизмов и политического вандализма XX века. Где же он нашел свой последний пристанище, и почему даже после смерти Мазепа оставался фигурой, вызывавшей страх и ненависть у целой империи, – рассказываем в материале 24 Канала!

Смерть на чужбине: завязка трагедии в Варнице

Лето 1709 года стало настоящей катастрофой для украинско-шведского союза. После рокового поражения под Полтавой ход Великой Северной войны изменился навсегда, перекроив карту Восточной Европы. Шведский король Карл XII и гетман Иван Мазепа, в сопровождении остатков разгромленной армии и верной казацкой старшины, были вынуждены спасаться бегством. Это был изнурительный марш через раскаленные летние степи к спасительным границам Османской империи. Сложная переправа через Днепр у Переволочной, постоянная угроза плена со стороны московской конницы, что буквально дышала в затылок, невыносимая жара, нехватка питьевой воды и провианта – все это критически подорвало и без того слабое здоровье семидесятилетнего гетмана.

В конце концов, беженцы добрались до Бендер (современное Приднестровье, территория Республики Молдова), где разбили лагерь в пригороде – селе Варница. Османские власти приняли их благосклонно, руководствуясь законами гостеприимства и собственными политическими интересами, но для Мазепы это уже не имело большого значения. Большой политик, щедрый меценат, строитель десятков барочных соборов и блестящий дипломат европейского уровня оказался в положении изгнанника на чужой земле. Его тело, измученное старостью, обострением подагры и невероятным психологическим стрессом от краха дела всей его жизни, начало быстро сдавать. Очевидцы вспоминали, что в последние недели гетман почти не вставал с постели, страдая от лихорадки и глубокой меланхолии.

В ночь с 21 на 22 сентября (по старому стилю, или 2 октября по новому) 1709 года Иван Мазепа ушел в вечность. Его смерть стала огромным шоком для казацкой эмиграции. Тело гетмана временно похоронили там же, в Варнице, по православному обряду. Однако все понимали: оставлять прах правителя в степном лагере крайне опасно. И эта опасность имела вполне конкретное имя – московский царь Петр I.

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Иван Мазепа скончался в ночь с 21 на 22 сентября / Фото Wikipedia

Дипломатическое давление Петра I и страх надругательства

Московский царь Петр I был человеком мстительным и жестоким. Переход Мазепы на сторону шведов он воспринял не просто как политический шаг или военную измену, а как глубокую личную обиду. Еще при жизни гетмана царь приказал изготовить единственный в своем роде серебряный "Орден Иуды", который мечтал повесить на шею пленному Мазепе перед публичной казнью. Петр требовал от османского султана и большого визиря выдачи гетмана за любые деньги. Известно, что московский посол Петр Толстой предлагал туркам огромную сумму лишь за то, чтобы Мазепу выдали живым.



Так мог выглядеть "Орден Иуды" / Фото Wikipedia

Когда же в Москву дошла весть о смерти Мазепы в Варнице, царь просто отказался в это верить. Он считал, что хитрый гетман инсценировал свою смерть, чтобы избежать экстрадиции. Петр I требовал от своих дипломатов предоставить неопровержимые доказательства смерти, а если это правда – передать тело в Москву. Хотя документальных подтверждений о подготовке спецоперации по похищению трупа нет, казацкая старшина имела все основания для паники. Они прекрасно знали, что Петр I практиковал эксгумацию и надругательство над телами своих врагов. В частности, в 1697 году по его приказу выкопали тело боярина Ивана Милославского и везли его на свиньях к месту казни заговорщиков. Угроза того, что турки поддадутся дипломатическому давлению и огромным взяткам и отдадут тело на растерзание Москве, была вполне реальной.

Тайная эвакуация праха: путь в румынский Галац

Филипп Орлик, верный соратник, генеральный писарь и новоизбранный преемник Мазепы, вместе с казацкой старшиной принимает единственно правильное решение: тело гетмана необходимо срочно эвакуировать подальше от границ, куда могли дотянуться дипломатические щупальца и деньги московского царя. Решили перевезти прах в город Галац (в то время территория княжества Валахии, вассала Османской империи, ныне – Румыния). Галац был большим православным центром, городом с крепкими традициями, где расположена величественная каменная церковь Святого Георгия (Sfântul Gheorghe), построенная еще в XVII веке молдавским государем Василием Лупулом, который имел тесные связи с Украиной.

Эвакуация превратилась в сложную логистическую операцию. Тело Мазепы поместили в тяжелый гроб, который, в свою очередь, вложили в деревянный саркофаг. Весной 1710 года похоронная процессия, состоявшая из казаков и представителей шведского командования, двинулась на юг. Это был печальный и напряженный путь через бессарабские степи.

В Галаце состоялось торжественное и, как тогда казалось, окончательное перезахоронение. Службу возглавил местный митрополит, звучали прощальные речи. Гроб опустили в специально подготовленный кирпичный склеп под полом в центре храма. Сверху уложили плиту с гербом гетмана. Казалось бы, прах спасен, а большой гетман обрел достойный покой в намоленном месте. Но покой длился недолго.

Первое осквернение: золото и Прутский поход

Ирония судьбы заключается в том, что первыми покой Мазепы нарушили не русские, а турки и татары. В 1711 году началась новая русско-турецкая война, известная как Прутский поход. Во время боевых действий османские и татарские войска, проходившие через Галац, прибегли к массовому мародерству. Они ворвались в церковь Святого Георгия в поисках спрятанных сокровищ.

Увидев богатую плиту в центре храма, мародеры разбили ее, сломали кирпичный свод и добрались до гроба. Надеясь найти внутри золото и драгоценности, с которыми якобы похоронили гетмана, они вскрыли саркофаг. Не найдя ожидаемых богатств, разъяренные грабители просто выбросили останки Ивана Мазепы на улицу. Лишь после того, как войска покинули город, местные священники вместе с оставшимися казаками собрали разбросанный прах и скромно перезахоронили его в том же склепе, но уже без прежней помпезности. Это был первый, но не последний удар по могиле.

Экскаватор по истории: кульминация и уничтожение святыни

Проходили века. Церковь Святого Георгия в Галаце пережила многое: разрушительные землетрясения, наводнения, пожары, несколько русско-турецких войн. Даже две мировые войны XX века с их разрушениями и артиллерийскими обстрелами обошли эту святыню стороной. То, чего не смогли сделать стихийные бедствия и военные лихолетья, хладнокровно совершил коммунистический режим.

Резкий переход к событиям второй половины XX века поражает своей обыденной, бюрократической жестокостью. В 1962 году Румыния находилась под жестким контролем коммунистической партии во главе с Георге Георгиу-Дежем. В стране продолжалась масштабная кампания по "систематизации" и социалистической модернизации городов. Историческое наследие, особенно религиозное, считалось пережитком прошлого, что мешает строить светлое будущее. Местные власти Галаца приняли решение о сносе старинной церкви Святого Георгия, чтобы освободить место для строительства типовых жилых кварталов.

Здесь был похоронен Иван Мазепа: смотрите видео "Реальной истории"

Трагический финал развернулся осенью 1962 года. К храму, простоявшему более трех веков, подогнали тяжелую строительную технику. По свидетельствам румынских историков и местных краеведов, снос происходил варварскими методами. 28 октября 1962 года церковь была разрушена. Когда техника дошла до фундамента и вскрыла подземные крипты, никто не стал проводить археологических исследований или надлежащей эксгумации. Кирпичный склеп Ивана Мазепы был разгромлен.

Что случилось с останками? По наиболее достоверным данным исследователей, строительный мусор, перемешанный с человеческими костями, обломками кирпича и остатками захоронений, вывезли с территории. Тело гетмана было утрачено навсегда. Коммунистический режим поставил точку в истории могилы, пережившей империи.

Победа памяти над материей

Сегодня физическое место упокоения Ивана Мазепы утрачено безвозвратно. Поклониться его настоящей могиле невозможно. На месте церкви Святого Георгия в Галаце сейчас стоят обычные многоквартирные дома. Лишь в 2004 году, благодаря усилиям украинских дипломатов и историков, в парке недалеко от места разрушенного храма открыли памятный знак – кенотаф (символическую могилу). Подобный мемориальный комплекс существует и в Варнице, на месте первого, временного захоронения гетмана.



Символическая могила Ивана Мазепы / Фото Армия Информ

Эта история оставляет после себя глубокий философский послевкусие. Российская империя, а впоследствии и тоталитарные режимы, потратили столетия, колоссальные ресурсы и усилия, чтобы физически уничтожить Мазепу, стереть его имя из летописей, подвергнуть церковной анафеме и развеять его прах. Они боялись его даже мертвого. Но парадокс истории заключается в том, что уничтожение могилы не уничтожило саму идею.

Почему имперский левиафан пытался стереть память о гетмане, тем прочнее фигура Ивана Мазепы закреплялась в украинском и европейском историческом нарративе. Его тело, возможно, и было утрачено, но его дух, его политическое завещание и его стремление к независимой Украине оказались крепче царских приказов, татарских сабель и бульдозеров коммунистических режимов. Мазепа победил там, где это имеет наибольшее значение – в памяти нации, для которой он стал абсолютным символом несокрушимости.